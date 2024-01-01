Charley.ai, gelişmiş doğal dil işleme algoritmalarını kullanarak intihal içermeyen makaleler üreten web tabanlı bir yapay zeka makale yazma aracıdır. Araç, kullanıcıların bir konuyu veya birkaç anahtar kelimeyi göndermesine olanak tanıyarak ve ardından 20 saniyeden kısa bir sürede 15.000 kelimeye kadar ilgi çekici bir makale oluşturarak makale yazma sürecini basitleştirmek ve hızlandırmak için tasarlanmıştır. Charley.ai ayrıca, yazma stilini ve kelime seçimini derecelendirme kriterlerini karşılayacak şekilde düzenleyerek kullanıcının istediği not seviyesine de uyum sağlar. Araç, kullanıcıların makale türünü, tonunu, kelime sayısını ve istenen notu seçerek yazma deneyimlerini kişiselleştirmelerine olanak tanıyan kullanıcı dostu bir metin düzenleyicisine sahiptir. Ek olarak, Charley.ai, kullanıcıların ilgi çekici makaleleri zahmetsizce hazırlamasına yardımcı olacak bir referans oluşturucuya ve uyarlanabilir yazma stiline sahiptir. Platform, ücretsiz bir deneme sunuyor ve ardından kullanıcılar, ihtiyaçlarına ve bütçelerine göre üç plandan birine abone olmayı seçebiliyor. Charley.ai, yapay zeka teknolojisini kullanarak performanslarını optimize ederek yazma yeteneklerini geliştirmek isteyen öğrencilere, profesyonellere ve işletmelere yöneliktir. Genel olarak Charley.ai, kullanıcıların makalelerini verimli ve etkili bir şekilde tamamlamalarına yardımcı olan yenilikçi bir araçtır. yüksek kaliteli makale yazma deneyimi.

Web Sitesi: charley.ai

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