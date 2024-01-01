Charla

Charla

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: getcharla.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Charla çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Canlı ziyaretçilerinizle anında bağlantı kurun ve en iyi satış ve destek deneyimini sunun. Charla Canlı Sohbet, en iyi müşteri yolculuğunu oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeyi size sağlar. ✔️ Canlı Sohbet ve Proaktif Konuşmalar ile ziyaretçilerinizin ilgisini çekin ✔️ Yardım Masası ve Biletler ile destek taleplerinizi yönetin ✔️ Müşterilerinizi Bilgi tabanıyla güçlendirin ✔️ Müşteri Geri Bildirimlerini toplayın ve analiz edin ✔️ Performansınızı Kontrol Paneli ve Ziyaretçi Analizleri ile izleyin ✔️ iOS ve Android Mobil Uygulamaları ile bağlantıda kalın ✔️ WordPress, Shopify ve Magento ile kolayca entegre olun
Kategoriler:
Business
Canlı Sohbet Yazılımı

Web Sitesi: getcharla.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Charla ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Intercom

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Rocket.Chat

Rocket.Chat

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Tidio

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RingCentral

ringcentral.com

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zoho.com

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Sabio Virtual

sabiovirtual.com.br

Unthread

Unthread

unthread.io

Support Hero

Support Hero

supporthero.io

Shopney

Shopney

shopney.co

Ariglad

Ariglad

ariglad.com

Inline Help

Inline Help

inlinehelp.com

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