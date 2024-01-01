Alternatifler - Chargebacks911
Stripe
stripe.com
Stripe, merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan finansal hizmetler ve hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) sunmaktadır.
Fingerprint
fingerprint.com
Tarayıcı Parmak İzi API'si. Hizmet olarak %99,5 oranında doğru tarayıcı parmak izi alma özelliğiyle dolandırıcılığı, spam'ı ve hesap ele geçirmeleri durdurun.
Onfido
onfido.com
Dijital kimlik basitleştirildi. Müşterilerinizi çevrimiçi olarak tanımanıza yardımcı olmak için oluşturulmuş eksiksiz, yapay zeka destekli dijital kimlik çözümüyle işe alım ve sonrasında güven yaratın. Otomasyon, küresel KYC ve AML uyumluluğunu karşılarken yeni müşteriler edinmenize ve maliyetleri ...
GeoComply
geocomply.com
2011 yılında kurulan GeoComply, konum sahtekarlığını tespit eden ve kullanıcının gerçek dijital kimliğini doğrulamaya yardımcı olan sahtekarlığı önleme ve siber güvenlik çözümleri sunmaktadır. Son on yıldır önde gelen markalar ve düzenleyiciler tarafından güvenilen şirketin dolandırıcılık ve uyumlul...
Intellicheck
intellicheck.com
Perakende, finansal hizmetler, kolluk kuvvetleri ve yaş sınırlaması olan sektörlerde %99'dan fazla etkili olan tek dolandırıcılıkla mücadele çözümü.
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis Legal & Professional, müşterilerin üretkenliği artırmasına, karar verme sürecini ve sonuçlarını iyileştirmesine ve dünya çapında hukukun üstünlüğünü geliştirmesine yardımcı olan, yasal, düzenleyici ve ticari bilgiler ve analitik alanında lider bir küresel sağlayıcıdır. LexisNexis, avukat...
MaxMind
maxmind.com
Doğru verilerle daha akıllı, daha güvenli dijital deneyimler yaratın GeoIP® ve çevrimiçi dolandırıcılık tespitini uygulamalarınıza entegre edin
Forter
forter.com
Forter, dijital ekonominin Güven Platformudur. Gelirinizi artırın, dolandırıcılığı azaltın ve müşteri deneyimini iyileştirin.
Sift
sift.com
İşletmenizin riskleri artırmadan yenilik yapmasına ve büyümesine olanak tanıyan dolandırıcılık önleme çözümleri. Sift dolandırıcılık çözümleriyle müşterilerinizi ve ticaretinizi koruyun.
Trustfull
trustfull.com
Trustfull, dijital ayak izlerine dayalı olarak veri toplayan gerçek zamanlı bir risk karar verme platformudur. Telefon numarası, e-posta, IP, cihaz ve tarayıcı da dahil olmak üzere birden fazla sinyal üzerinde sessiz kontroller kullanan Trustfull, farklı sektörlerdeki şirketlerin riskleri değerlendi...
BrandShield
brandshield.com
Sağlam, patent bekleyen teknolojimiz, ihlallerle mücadele etmenize yardımcı olur ve marka korumasını her büyüklükteki kuruluş için uygun fiyatlı hale getirir.
Adloox
adloox.com
Adloox, Avrupa merkezli, bağımsız bir reklam doğrulama ve analiz platformudur. Adloox, 2009 yılından bu yana, reklam verenler, ajanslar ve diğer satın alma tarafı teknolojileri de dahil olmak üzere tüm müşterilerinin en karmaşık reklam sahtekarlığı türlerinden korunmasını sağlamak ve reklamların gör...
UpPass
uppass.io
UpPass, çevrimiçi dolandırıcılıkların en hızlı şekilde durdurulmasına yardımcı olan kodsuz kimlik doğrulama platformudur. Tıpkı Google Form'da olduğu gibi, herhangi bir doğrulama adımıyla (Canlılık ve Yüz Karşılaştırması, E-posta doğrulaması, Cep Numarası OTP doğrulaması, OCR ile Kimlik Belgesi Doğr...
Chargeblast
chargeblast.com
Stripe'ın resmi ortağı olan Chargeblast, ticari müşterilerin ters ibraz uyarılarıyla ters ibraz oranlarını %0'a düşürmesine yardımcı oluyor. Müşterilerimiz, bir müşteri ters ibraz vakasını açtığında uyarı alır ve ters ibraz, müşterinin ödeme işlemcisi tarafından resmi olarak kaydedilmeden önce müşte...
AtData
atdata.com
AtData'nın amiral gemisi e-posta doğrulama hizmeti SafeToSend, kapsamlı e-posta veri hijyeni ve maliyetli, sorunlu adreslere karşı koruma sağlamak için doğruluk, güvenlik, hız ve kullanım kolaylığı açısından sektöre liderlik ediyor. SafeToSend, yalnızca sözdiziminin doğru olup olmadığını değil, aynı...
FraudLabs Pro
fraudlabspro.com
FraudLabs Pro, satıcıların çevrimiçi mağazalarını kötü niyetli dolandırıcılardan korumalarına yardımcı olur. Kredi kartları, PayPal vb. kullanılarak gerçekleştirilen tüm siparişleri çevrimiçi dolandırıcılıklara karşı tarar. Sonuç olarak, ters ibrazları azaltarak, operasyon verimliliğini artırarak ve...
Cognito
cognitohq.com
Cognito kimlik doğrulaması, yalnızca birkaç satır kodla anında KYC ve AML uyumluluğu, izleme listesi taraması ve daha fazlasını dünya çapında sağlar.
Buysafe
buysafe.com
BuySafe, bağımsız e-ticaret satıcılarının alışveriş yapanlar nezdinde itibar, güven ve itimat oluşturmalarına yardımcı olmak için bir çevrimiçi alışveriş garantisi sağlar. Alışveriş yapanlar daha iyi ve daha güvenli bir çevrimiçi alışveriş deneyiminin tadını çıkarırken, satıcılar da gelirlerinde, al...
Fraud.net
fraud.net
Fraud.net, dünya çapında dijital işletmeler ve fintech'ler için oluşturulmuş ilk tam kapsamlı Fraud, AML ve KYC platformunu işletmektedir. Ödüllü, bulut kökenli platform, her boyuttaki kuruluşun sahtekarlığı tespit etmek için yapay zeka odaklı risk istihbaratından yararlanmasına, müşterilerin katılı...
Xelix
xelix.com
Xelix, Borç Hesapları ekipleri için yapay zeka destekli bir Kontrol Merkezi sunan kurumsal bir yazılım şirketidir. Mali kontrol süreçlerini otomatikleştirmek ve geliştirmek için en büyük küresel şirketlerden bazılarıyla çalışıyoruz.AP Kontrol Merkezimiz beş temel AP sürecinin sıkıntısını ortadan ka...
Riskified
riskified.com
Riskified, gerçek ters ibraz garantisi ve premium ortaklık modelleriyle desteklenen, dolandırıcılığı en aza indirmek ve net geliri en üst düzeye çıkarmak için küresel bir satıcı ağı tarafından desteklenen bir makine öğrenimi platformuna sahip, pazarın en akıllı ve en doğru e-Ticaret dolandırıcılık y...
Eye4Fraud
eye4fraud.com
Eye4Fraud, çevrimiçi siparişlerinizi tarar, doğrular ve garanti eder, böylece güvenle satış yapabilir ve gönderebilirsiniz. Siparişlerinizi Eye4Fraud'a aktararak dünyadaki en eksiksiz tüketici alışveriş veri havuzundan yararlanırsınız.
IPQS
ipqualityscore.com
IPQS, insan benzeri botlar, konut proxy'leri, sahte e-postalar ve çalınan kullanıcı verileri gibi gelişmiş sahtekarlık faaliyetlerini etkili bir şekilde algılayan ve önleyen, hepsi bir arada bir sahtekarlık önleme API paketi sunar. Gerçek zamanlı tarama araçlarımıza, yüksek riskli davranışları azalt...
Kount
kount.com
Kount güven ve güvenlik teknolojisidir. İşletmeler, karşılaştıkları benzersiz zorluklara uygun çözümleri seçer ve biz de sektör ne olursa olsun, onların güvenle büyümelerine yardımcı oluruz. Günümüzün büyüyen işletmelerinde sıklıkla karşılaşılan zorlukların üstesinden gelmek için veriye dayalı karar...
Signifyd
signifyd.com
Signifyd, e-ticaret alışverişçisinin hesap oluşturma aşamasından ödeme ve iade talebine kadar olan yolculuğu boyunca önemli dönüşüm noktalarında dolandırıcılık ve kötüye kullanım sorunlarını ele alan bir ticaret koruma sağlayıcısıdır. Satıcıların, alışveriş yapan kişinin hesap oluşturma, işlemi tama...
NoFraud
nofraud.com
NoFraud olarak, dolandırıcılığı önlemenin yalnızca kayıpları önlemekle ilgili olmadığını, aynı zamanda müşteri deneyimlerini iyileştirmekle de ilgili olduğunu biliyoruz. NoFraud, işletmeleri dolandırıcılardan koruyan, ters ibraz kayıplarını ortadan kaldıran ve güvenilir alışveriş yapanlar için daha ...
Digital River
digitalriver.com
Digital River, küresel genişleme, ödemeler, vergiler, dolandırıcılık ve uyumluluk için arka uç bir çözümdür. Esnek API'ler, özelleştirilebilir ödeme yöntemimizi mevcut herhangi bir ticaret platformuna entegre etmeyi kolaylaştırır. Yerelleştirilmiş ödeme deneyimleri sunduğumuz, küresel vergileri otom...
ClearSale
br.clear.sale
Kredi puanlama, dijital katılım, tehdit istihbaratı, CNPJ doğrulaması ve dijital ödemelere yönelik çözümler. ClearSale teknolojisini keşfedin.
Socure
socure.com
Kimlik Burada Başlar. Dijital kimlik doğrulama ve dolandırıcılık çözümlerinin lider sağlayıcısı Socure ile daha fazla yeni müşteriyi doğru bir şekilde doğrulayın ve kabul edin.
Chargebackhit
chargebackhit.com
Esnek ters ibraz önleme platformumuz ve uzmanlığımızın yardımıyla işinizi büyütün. Ters İbrazlarınızı İki Kat Azaltın. Esnek ters ibraz önleme platformumuz ve uzmanlığımızın yardımıyla işinizi büyütün.