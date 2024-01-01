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K-pop sansasyonlarından bağımsız film yönetmenlerine ve aradaki herkese kadar eğlenceyi ve pop kültürünü yönlendiren Asyalılar ve Asya diasporasının çeşitli kesitlerini kutlamak ve öne çıkarmak için bir platform. 'Character Media' Asyalı Amerikan kültürü, eğlencesi ve haberleriyle ilgili en son gelişmeleri aktarıyor.

Web Sitesi: charactermedia.com

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