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Alternatifler - ChannelMix

SEMrush

SEMrush

semrush.com

SEMrush, SEO, PPC, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırmalar için çözümler sunar. Dünya çapında 6000000'den fazla pazarlamacının güvendiği

Bitly

Bitly

bitly.com

Bitly, bir URL kısaltma hizmeti ve bağlantı yönetimi platformudur. Bitly, Inc. şirketi 2008 yılında kuruldu. Özel bir şirkettir ve merkezi New York City'dedir. Sosyal ağ, SMS ve e-postada kullanılmak üzere ayda 600 milyon bağlantıyı biraz kısaltır. Bitly, birçok kişinin kısaltılmış URL'leri kullanma...

Ahrefs

Ahrefs

ahrefs.com

Ahrefs.com, geri bağlantılar ve SEO analizi için iyi bilinen bir araç setidir. Şu anda diğer benzer hizmetler sürüsünden, en geniş Canlı bağlantı tabanı, devasa Dizin ve en iyi dizin güncelleme hızıyla öne çıkıyoruz. Müşterilerimize en taze ve en güncel backlink verilerini sunmak için tüm algoritm...

Issuu

Issuu

issuu.com

PDF'lerden etkileşimli flipbook'lar, sosyal medya gönderileri, GIF'ler ve daha fazlasını oluşturun. Dijital yayıncılık ve içerik pazarlama araçlarının gücünü burada keşfedin!

Ubersuggest

Ubersuggest

neilpatel.com

Gelişmiş: Buz Gibi Potansiyel Müşterileri Mutlu Müşterilere Dönüştürmek İçin Çalışan Basit Süreç (Otomatik Dönüşüm Hunileri ve Dizileri ile).

SE Ranking

SE Ranking

seranking.com

İşletme sahipleri, ajanslar ve SEO uzmanları için lider SEO yazılımı. Aylık 18,6$'dan başlayan fiyatlarla sıralamanızı takip edin, rakiplerinizi izleyin, teknik hataları tespit edin ve daha fazlasını yapın.

Similarweb

Similarweb

similarweb.com

Benzerweb, kurumsal ve küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) müşterilerine yönelik bir dijital istihbarat sağlayıcısıdır. Platform, web analitiği hizmetleri sağlar ve kullanıcılarına, müşterilerinin ve rakiplerinin web trafiği hakkında bilgi sunar.

BL.INK

BL.INK

bl.ink

Kurumsal Bağlantı Yönetimi. Her etkileşimi geliştirmek, verilerinizi korumak ve her tıklamada güven oluşturmak için küresel ekiplere işbirliği, uyumluluk ve yaratıcılık sunuyoruz.

Rebrandly

Rebrandly

rebrandly.com

Özel alan adlarına sahip URL Kısaltıcı. Sektör lideri bağlantı yönetimi platformuyla URL'leri kısaltın, markalayın ve takip edin. Denemesi bedava. API, Kısa URL, Özel Etki Alanları.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely, diğer şirketler için aşamalı teslimat ve deneme yazılımları üreten bir Amerikan şirketidir. Optimizely platform teknolojisi, A/B testi ve çok değişkenli test araçları, web sitesi kişiselleştirme ve özellik değiştirme yetenekleri sağlar. Şirketin genel merkezi San Francisco, Kaliforniya'd...

Botify

Botify

botify.com

Botify, kurumsal web sitenizin boyutuna, ölçeğine ve karmaşıklığına göre tasarlanmış bir platformda kaçırılan fırsatları ortaya çıkarmanıza ve bunları karlı iş sonuçlarına dönüştürmenize yardımcı olur. Organik arama sürecinin her aşamasından öngörüler alın, öncelikli eylemler ve uyarılarla zamandan ...

Sniply

Sniply

sniply.io

Sniply, dönüşümü teşvik eden tek bağlantı kısaltıcıdır. Paylaştığınız her sayfaya kolayca harekete geçirici mesajlar yerleştirerek mesajınızı her yerde görüntüleyin. Takipçilerinizi ücretsiz olarak kullanıcılara ve müşterilere dönüştürün.

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

Basit PDF'leri profesyonel görünüme sahip etkileşimli ve ilgi çekici belgelere dönüştürün, pazarlama araçlarını yönetin, dosyaları analiz edin ve daha fazlasını yapın.

Serpstat

Serpstat

serpstat.com

✓ Geri Bağlantı Analizi ✓ Sıra Takibi ✓ Anahtar Kelime Araştırması ✓ Rakip Analizi ✓ Site Denetimi için akıllı ve güçlü bir araç.

Anyword

Anyword

anyword.com

Kopyanızı hazırlayan ve optimize eden yapay zeka ile daha fazla dönüşüm elde edin ve daha fazla satış yapın. Güçlü tahmine dayalı analizler, yayınlamadan önce size neyin işe yaradığını söyler.

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

Uçtan Uca SaaS Analizi. HockeyStack, bir kampanyanın LTV'si veya her bir pazarlama kanalının kayıp oranı gibi gizli bilgileri ortaya çıkarmak için pazarlama, ürün, gelir ve satış verilerini birleştiren bir SaaS analiz aracıdır. Kurulum yok. Kod yok. ÜCRETSİZ DENEYİN

StoryChief

StoryChief

storychief.io

StoryChief, içerik pazarlamanızı gerçekleştirmek için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde toplar. İçeriğinizi çok kanallı olarak düzenleyin, yapılandırın ve dağıtın.

Chartbeat

Chartbeat

chartbeat.com

Chartbeat, küresel yayıncılara veri ve analiz sağlayan bir teknoloji şirketidir. Şirket 2009 yılında kurulmuştur ve merkezi ABD'nin New York şehrinde bulunmaktadır. Hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketi, izleyici etkileşimi ve sadakat ölçümlerinden para kazanmak amacıyla kullanıcıları izlemek ve böyl...

Shakespeare

Shakespeare

shakespeare.ai

Dünyanın en iyi AI metin yazarlığı yazılımını edinin ve web siteniz, sosyal medyanız, raporlarınız, blogunuz, reklam metniniz, e-postalarınız ve daha fazlası için birinci sınıf kopyayı serbest bırakın

IO Technologies

IO Technologies

public.iotechnologies.com

Gerçek zamanlı içerik analiziyle içeriğinizi geliştirin, okuyucu sayınızı ve gelirinizi artırın. Daha hızlı ve daha iyi kararlar için en yenilikçi gösterge tabloları.

Contently

Contently

contently.com

En yüksek puan alan içerik pazarlama çözümü: uzman içerik stratejisi, kurumsal içerik pazarlama platformu ve küresel içerik oluşturucu ağı.

Akamai

Akamai

akamai.com

Akamai, medya ve yazılım dağıtımı ile bulut güvenliği çözümleri alanında lider içerik dağıtım ağı (CDN) hizmetleri sağlayıcısıdır.

Readable

Readable

readable.com

Okunabilirlik nihai okunabilirlik aracıdır. Netliğinizi optimize edin ve hedef kitlenizi yakınlaştırın.

Foleon

Foleon

foleon.com

Kimi hedef alırsanız alın, hedef kitlenizin ilgisini çeken, boru hattını dolduran ve sonuçlara yön veren içeriktir. Bu yüzden sizinkini bir deneyim haline getirin.

Seobility

Seobility

seobility.net

Web sitesi optimizasyonu ve Google'da üst sıralamalar için Hepsi Bir Arada SEO Yazılımı ve Araçları

Silktide

Silktide

silktide.com

Tek bir platformda otomatik erişilebilirlik testi, içerik optimizasyonu ve dijital pazarlamayla web sitenizi daha iyi hale getirin.

Arena Calibrate

Arena Calibrate

calibrate.thearena.ai

Arena Calibrate provides comprehensive cross-platform reporting software paired with expert white-glove data & Business Intelligence support. We help businesses, marketing teams, and agencies reach the full insight potential of their Advertising, Sales, Email, CRM, Web, and Analytics data. The solut...

QuickFrame

QuickFrame

quickframe.com

QuickFrame by MNTN enables every organization to compete in our video-first world by transforming the way original video gets created. Our Global Video Hub™ platform maximizes the ROI of video content by unlocking data-driven video that is efficiently created for every platform, campaign objective, ...

GetSocial

GetSocial

getsocial.io

80% of shares are made through copy-paste, messaging apps, and email. GetSocial solves this by offering a unique blend of social widgets for 30+ networks to increase your organic social traffic, detailed analytics about sharing activity, including dark social, tools to automate publishing and a revo...

Content Harmony

Content Harmony

contentharmony.com

Content Harmony's content marketing workflow helps your team build highly detailed content marketing briefs 50-80% faster than the manual process that most teams use. We help you quickly analyze search intent, competitor keyword and topic profiles, document outlines, user questions, authoritative so...

Epilocal

Epilocal

epilocal.com

Epilocal provides data connectors and automation tools that enable businesses to scale and automate their content operations at an affordable price.

Pressboard

Pressboard

pressboardmedia.com

Award-winning tools for content creators. You create incredible content, our tools do the rest. Pressboard gives you reporting that's just as powerful as your content. Go from content launch to sharing live reports in minutes, instead of days. Pressboard Studio brings together your most important da...

NPAW

NPAW

npaw.com

NPAW is proud to present its Suite of analytics solution. A powerful, intuitive, and real-time video and application analytics platform that is set to revolutionize the video intelligence industry, allowing OTTs, Telcos, Media Companies and Broadcasters to translate billions of data points into acti...

Web CEO

Web CEO

webceo.com

WebCEO is a next-gen Internet Marketing platform that provides you with 23 powerful tools for keyword research, rank tracking, domain analysis, SEO audits, internal link analysis and backlink tracking, social media management, paid search management, competitor research and more. Web CEO's white-lab...

Clearscope

Clearscope

clearscope.io

Clearscope is the best-in-class SEO content optimization platform that drives search traffic. Our streamlined tools simplify SEO writing so you create first-rate content that ranks. Our text editor is easy to use, share, and teach. In addition to our first-class text editor, we provide: -- AI-powere...

Allegrow

Allegrow

allegrow.co

Allegrow, gönderenin itibarını ve gelen kutusu yerleşimini optimize eder. Allegrow'un pazarlama otomasyonu/satış etkileşim sisteminizle birlikte çalışmasını sağlayarak, gönderdiğiniz e-postaların spam klasörüne veya odaklanmamış klasörlere değil, öncelikli gelen kutusuna ulaşma yüzdesini artırabilir...

Spiny.ai

Spiny.ai

spiny.ai

Spiny.ai sadece yapay zeka değildir. Yayıncılara yönelik amaca yönelik olarak oluşturulmuş çözümlerimiz, iş verilerini kolaylaştıran, öngörüler sağlayan ve geliri optimize eden ürünler sunmak için deneyim ve teknolojiyi birleştiriyor. Temel ürünümüz, içerik oluşturuculara son teknoloji bir analiz çö...

Momently

Momently

momently.com

Markalı veya sponsorlu kampanyalarınız için saniyeler içinde özel raporlar oluşturun. İlgili içeriği sunarak okuyucularınızın ilgisini çekmek için içerik analitiğini ve API'leri kullanın.

Event Registry

Event Registry

eventregistry.org

Haber içeriğini eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmek için yapay zekanın gücünden yararlanın Event Registry, kuruluşların dünyadaki olayları takip etmelerine ve etkilerini analiz etmelerine olanak tanıyan, dünyanın önde gelen haber istihbarat platformudur.

DISQO

DISQO

disqo.com

DISQO, her müşteri deneyimini anlamaya yönelik bir CX platformudur. İşletmeler her müşteri, temas noktası ve sonuç için daha iyi kararlar alma konusunda DISQO'ya güveniyor. DISQO'nun reklam ölçümü, müşteri geri bildirimi ve izleyici erişimi ürünleri, sektörün en büyük isteğe bağlı tüketici veri plat...

Vestorly

Vestorly

vestorly.com

Vestorly'nin İçerik Yönetim Motoru, kuruluşların doğru içeriği keşfetmesine, filtrelemesine ve doğru kişiye doğru zamanda kişiselleştirmesine olanak tanır.

Urbiquest

Urbiquest

urbiquest.com

UrbiQuest, çevrimiçi varlığınızı her yönüyle kontrol etmenize yardımcı olacak bir platformdur. 15 farklı yönetim aracı arasında kafanızı karıştırmanızı önleyen, kullanıcı dostu bir platformla görevlerinizi kolaylaştırıyoruz. UrbiQuest, performansınızın kapsamlı bir resmini size sunmak için ilgili tü...

Revuze

Revuze

revuze.it

Revuze, çevrimiçi incelemeler için Üretken Yapay Zeka analizinde liderdir ve tüketici içgörüleri ortamında devrim yaratır. LLM eğitiminden yararlanan uzun yıllara dayanan deneyime sahip Revuze, birden fazla e-ticaret kaynağındaki doğrulanmış alıcılardan gelen içgörülerin tüm potansiyelini açığa çıka...

Knotch

Knotch

knotch.com

Knotch'un İçerik Zekası Platformu hangi içeriğin çalıştığını ve nedenini ortaya çıkarır, böylece tahmin etmeye daha az, harekete geçmeye daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Veriye Dayalı Pazarlama Ekiplerinin Güvendiği

Bigtincan

Bigtincan

bigtincan.com

Bigtincan Content Hub, ekiplerin en iyi sonuçlar için birlikte daha akıllı ve daha hızlı çalışmasını sağlamak amacıyla satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini yeniden tanımlıyor. Bigtincan Content Hub, satın alma sürecinin her aşamasını destekleyen gelişmiş, yapay zeka destekli özellikler ve otomasyo...

Parse.ly

Parse.ly

parse.ly

Parse.ly, içerik için oluşturulmuş ve en başarılı şirketlerin en iyi içeriğe sahip şirketler olduğu inancıyla tasarlanmış bir analiz platformudur. Ancak dijital içerik dünyasında kazanmak kolay değil. Geri bildirim döngüleri oluşturmanız ve veriler aracılığıyla hedef kitlenizin size söylediklerini d...

Conductor

Conductor

conductor.com

Conductor dünyanın önde gelen SEO ve organik pazarlama platformudur. Conductor'ın kurumsal SEO ve içerik pazarlama platformu, markaların web sitelerinin arama motorlarında sıralanacak şekilde teknik olarak optimize edilmesini sağlamalarına, mevcut sayfaları iyileştirmelerine ve organik web trafiğini...

Digivizer

Digivizer

digivizer.com

Digivizer, işletmelerin dijital pazarlamaya yaptıkları yatırımlardan en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış kapsamlı bir analiz platformudur. Platformumuz, her büyüklükteki işletmenin tüm sosyal, arama, ücretli ve web performansı öngörülerini platformdan ayrılmadan tek, taki...

Marfeel

Marfeel

marfeel.com

Marfeel, yayıncıların ve medya şirketlerinin trafiklerini, okuyucularını ve abonelerini anlamalarına yardımcı olan bir içerik analizi platformudur. Marfeel'in platformu, içeriklerinin ve hedef kitlelerinin tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için yayıncıların veriye dayalı kararlarla ekipler arasında ...

DemandJump

DemandJump

demandjump.com

DemandJump, 1. sayfa sıralamasını yükseltmek ve sonuçları artırmak için oluşturmanız gereken içeriği tam olarak gösterir. Herhangi bir konu için tek tıklamayla SEO içerik özetleri ile sıralamaya giren içerik yazmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Veritone

Veritone

veritone.com

Veritone Attribute, planlanmış ve planlanmamış spotlar (canlı okumalar, organik bahsetme tanıtımları) dahil tüm yayın formatlarındaki reklamlar için neredeyse gerçek zamanlı performans ölçümleri sağlayan yapay zeka destekli teknolojiyi kullanarak medya yayıncılığında pazarlama ilişkilendirmesini dön...

Marketing Miner

Marketing Miner

marketingminer.com

Marketing Miner, tüm veri odaklı pazarlamacılara yönelik bir SEO aracıdır. Web sitenizin sıralamasını hızla yükseltmek için 40'tan fazla özellik ile değerli bilgiler edinin. Zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlayacak kullanıcı dostu arayüz ve toplu veri analizi özellikleri. SEO stratejinizi ge...

TrenDemon

TrenDemon

trendemon.com

Trendemon bir Web Kişiselleştirme ve Hesap Tabanlı Düzenleme çözümüdür – Hedefe dayalı bir yolculuk düzenleme platformu, müşteri yolculuğunu anlamak ve geniş ölçekte kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için kullanılan ana merkezdir; ziyaretçileri web sitenizle etkileşime devam etmeye teşvik ederek ...

Hushly

Hushly

hushly.com

Hushly, alıcı deneyimlerini iyileştirmek ve B2B pazarlamacılar için dönüşümleri artırmak üzere tasarlanmış, hepsi bir arada bir dönüşüm bulutudur. Katılım sistemimiz, hesap tabanlı deneyimlerin yanı sıra web sitesi kişiselleştirme, içerik kişiselleştirme, açılış sayfası oluşturucu ve kişiselleştirme...

Dreamdata

Dreamdata

dreamdata.io

B2B Pazarlama satış hattı ve gelirle bağlantılı Dreamdata, gelirinizi neyin artırdığına dair tam şeffaflık sağlamak için B2B pazara açılma verilerinizi otomatik olarak çıkarır, temizler ve basitleştirir.

RELAYTO

RELAYTO

relayto.com

RELAYTO, PDF'lerinizi, sunumlarınızı, videolarınızı ve diğer içeriklerinizi anında markalama, analiz ve daha fazlasıyla etkileşimli web deneyimlerine dönüştürür

Comscore

Comscore

comscore.com

Comscore, platformlar arası medyayı planlamak, işlemek ve değerlendirmek için güvenilir bir para birimidir.

Matomo

Matomo

matomo.org

Google Analytics ile itibarınıza zarar vermeyin. Matomo, gizlilikten ödün vermeyeceğiniz veya sitenizden taviz vermeyeceğiniz etik bir alternatiftir.

Pepper Content

Pepper Content

peppercontent.io

İçerik pazarlamayla gelirinizi hızlandırın Pepper CMP, pazarlama ekiplerinin, üretken yapay zekanın ve uzman yetenek ağımızın gücüyle içeriği hızlı ve geniş ölçekte düşünmelerine, oluşturmalarına ve dağıtmalarına yardımcı olur.

Paperflite

Paperflite

paperflite.com

Paperflite ile pazarlama materyallerinizi düzenleyin, düzenleyin ve dağıtın, performanslarını ve etkileşimlerini gerçek zamanlı olarak takip edin.

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