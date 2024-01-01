Alternatifler - ChannelApe
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce, perakendecilere hizmet olarak yazılım hizmetleri sağlayan, NASDAQ listesinde yer alan bir e-ticaret platformudur. Şirketin platformu, küçük ve orta ölçekli işletmeler için çevrimiçi mağaza oluşturma, arama motoru optimizasyonu, barındırma, pazarlama ve güvenliği içerir.
Creatio
creatio.com
Creatio (eski adıyla bpm'online), süreç yönetimi ve CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) için bir Hizmet olarak Yazılım (SaaS) düşük kodlu çözümdür. 2020 itibarıyla Creatio çözüm yığını, Studio Creatio (düşük kodlu platform), Sales Creatio (satış gücü otomasyon yazılımı), Marketing Creatio (pazarlama o...
DelightChat
delightchat.io
Satışları Artırın ve Desteği Zahmetsizce Yönetin - Çok Kanallı Müşteri Desteği - Tüm kanallardaki müşterilere tek bir kontrol panelinden yanıt verin - WhatsApp, Instagram, Facebook, E-posta ve Canlı Sohbet. - WhatsApp Pazarlama - Resmi WhatsApp API'sini kullanarak tanıtım yayınları gönderin ve satı...
ShipBob
shipbob.com
Çevrimiçi mağazalar için e-ticaret gerçekleştirme. ShipBob, işletmelere 2 günde gönderim sunma ve envanteri, siparişleri ve gönderileri yönetme yetkisi verir.
Pepperi
pepperi.com
Biber | Birleşik B2B Ticaret Platformu ve Mobil Satış Uygulaması
Omnichat
omnichat.ai
Çok Kanallı Mesajlaşma ile E-Ticaret Pazarlamasını otomatikleştirin. Canlı Sohbet, Sohbet Robotları ve Pazarlama Otomasyonu ile çok kanallı mesajlaşma CRM'si ile daha hızlı büyüyün ve daha fazla satış elde edin.
SAP
sap.com
SAP olarak amacımız dünyanın daha iyi çalışmasına ve insanların hayatlarını iyileştirmesine yardımcı olmaktır. Sözümüz, müşterilerimizin ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına yardımcı olmak için yenilik yapmaktır. SAP, her müşterinin en iyi yönetilen işletme haline gelmesine yardımcı olmaya kara...
Flowspace
flow.space
Flowspace, markalara satışları hızlandırma, operasyonları ölçeklendirme ve satın alma sonrası hızlı, uygun fiyatlı teslimat beklentilerini karşılama konusunda güç veriyor. Başlamak.
Kibo
kibocommerce.com
Kibo, B2C ve B2B E-ticaret, Sipariş Yönetimi, Kişiselleştirme ve Satış Noktası için güvenebileceğiniz birleşik ticaret çözümleri sunar.
Feedonomics
app.feedonomics.com
1 numaralı veri akışı optimizasyonu ve ürün akışı yönetimi sistemleri platformumuz, ürünlerinizi Google Alışveriş, Amazon ve Facebook da dahil olmak üzere insanların çevrimiçi alışveriş yaptığı her yerde listelemenize olanak tanır
PIPE17
pipe17.com
iPaaS'tan daha iyi. Operasyonlarınızı, siparişlerinizi, envanterinizi ve daha fazlasını görmenize, otomatikleştirmenize ve yönetmenize yardımcı olan e-ticaret entegrasyonları.
Epicor
epicor.com
Epicor ERP sistemi, şirket çapında iş süreçlerini yönetmek için kullanılan modüler, sektöre özel bir yazılımdır. Epicor yazılımı muhasebe ve finans, insan kaynakları, müşteriler, tedarik zinciri, envanter, dağıtım ve üretim üretim yönetimini yönetmek için iyi çalışır. Epicor yazılımı şirket içinde v...
Syncware
syncware.com
Çok kanallı tüketici ürünü markaları için siparişleri, gönderileri ve envanteri senkronize etmeye yönelik otomasyon yazılımı
Edistera
edistera.com
Edistera Commerce Cloud, Üreticilerin, Markaların ve Distribütörlerin perakendecilere, bayilere ve toptan satış müşterilerine hem yüz yüze hem de çevrimiçi olarak kesintisiz, çok kanallı bir satın alma deneyimi sunarak toptan satış işlerini büyütmelerine yardımcı olan bir B2B e-Ticaret platformudur.
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® Ticari Yürütme SaaS ürünlerinde dünya lideridir. Commerce Execution Suite'imiz markalara, perakendecilere, komisyonculara ve distribütörlere çevrimiçi ve mağaza içinde daha iyi kararlar almaları için gereken bilgileri sağlar. Wiser'ın platformu, pazar farkındalığı ve fiyat yönetimin...
Fillgoods
fillgoods.co
Eksiksiz mağaza yönetim sistemi çevrimiçi satıcıların ihtiyaçlarını karşılayan Sınırsız mağaza oluşturun Otomatik siparişler oluşturmak için ürün envanterini FB Live sistemiyle tamamlayın. Bu, her satışı eskisinden daha kolay hale getirir.
Ordermentum
ordermentum.com
Ordermentum, yiyecek ve içecek endüstrisine yönelik toptan çevrimiçi sipariş yönetim sistemidir. Mobil sipariş ve ödemelerin işletmenizin büyümesine nasıl yardımcı olabileceğini öğrenmek için ücretsiz bir demo rezervasyonu yapın.
Quivers
quivers.com
Quivers, markanızın perakendecilerle rekabet etmeden siparişleri doğrudan yerine getirmesine yardımcı olmak için işbirliğine dayalı bir ticaret çözümü sunar.
Omisell
omisell.com
Omisell'in misyonu çevrimiçi satıcılar için basit ve kusursuz bir deneyim sunmaktır. Satıcıların tüm çevrimdışı ve çevrimiçi satış kanallarında siparişleri yönetmelerine yardımcı olan hizmetler ve çözümler sunuyoruz. Omisell'in sistemi ve verilerinin desteğiyle satış stratejilerini analiz etmek ve s...
BiCockpit
bicockpit.com
BiCockpit, online pazaryeri ve e-ticaret sistemlerinizin tüm sipariş ve faturalama işlemlerini tek panelden hızlı ve basit bir şekilde yönetmenizi sağlayan bir e-ticaret yazılım çözümüdür. Bicockpit ürün yönetimi aracı, platformlar arası ürün transferini kullanıcılar için kolaylaştırır. Ürünler, e-t...
StoreFeeder
storefeeder.com
StoreFeeder, eBay, Amazon, Magento, Shopify ve daha fazlasında satış yapan işletmeler için birinci sınıf çok kanallı bir perakende çözümüdür.
SQQUID
sqquid.com
SQQUID çok kanallı satış otomasyonu, perakendecilerin birden fazla mağaza konumu ve çevrimiçi kanalda satışlarını artırmasına ve sipariş işleme ve nakliye maliyetlerini azaltmasına yardımcı olur.
Twirll
twirll.com
Konaklama, Perakende (B2C), Toptan Satış (B2B), Üretim ve Hizmetlere yönelik işleri büyütmek, otomatikleştirmek ve yürütmek için tüm iş uygulamaları tek bir bulut çözümünde
Accumula
accumula.com
Accumula'nın çok kanallı platformu, kusursuz bir müşteri deneyimi yaratmak için perakendecilerin çevrimiçi ve çevrimdışı kanallarını birleştiriyor. E-ticareti, mağaza içi ve arka ofis operasyonlarını tek bir sisteme entegre ederek yeniden eğitimi en aza indiriyor ve satışları en üst düzeye çıkarıyor...
Linnworks
linnworks.com
Linnworks, çok kanallı perakendeciler için küresel büyüme platformudur. Tüm ticaret operasyonunuza tek bir platformdan güç verin. 100'den fazla entegrasyonla (Amazon, eBay, Shopify ve Walmart gibi popüler platformlar dahil) Linnworks, sipariş ve envanter yönetimi, analiz ve tahmin, depo yönetimi, sa...
Shipedge
shipedge.com
Shipedge, karmaşık e-Ticaret Operasyonlarını otomatikleştirmek için modüler ve ölçeklenebilir bir çözümdür. Shipedge tamamen web tabanlıdır ve ana modülleri, e-Ticaret işlemlerini otomatikleştirmek için Sipariş Yönetimi ve Depo Yönetim Sistemleridir. Şirketlerin bir veya daha fazla depoyu (karşılama...
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ, bir markanın envanter yönetimi sıkıntısını ortadan kaldıran ve tüm e-ticaret ve toptan satış kanallarını tek bir merkezi merkeze bağlayan basit bir iş aracıdır. Bütçenizi diğer ihtiyaçlar için bankanıza bırakacak bir maliyetle markanızı entegre edin, optimize edin ve sorunsuz bir şekil...
Baselinker
baselinker.com
- BaseLinker, Amazon, eBay, Etsy, Reverb ve Mirakl gibi tüm platformlarda 1.000'den fazla entegrasyonla satışları kolaylaştıran çok kanallı bir yönetim yazılımıdır. - Gelişmiş otomasyon modülümüzü kullanan ekipler, gönderi oluşturma, müşteri e-postaları, fatura oluşturma ve etiket yazdırma gibi gör...
ShopiVerse
shopiverse.com
ShopiVerse, uluslararası e-ticaret alanında başarıya ulaşmak isteyen işletmelerin güçlü bir destekçisi olarak öne çıkan, yapay zeka destekli bir sınır ötesi e-ticaret entegrasyon çözümü yazılım şirketidir. Envanter yönetimi, sipariş yönetimi, lojistik yönetimi, rapor yönetimi, içerik yönetimi, iade ...