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Channel 4 News, yenilikçi bir şekilde üretilmiş, ortaya çıkaran ve ilham veren hikayelerle, sadece bir haylazlık dokunuşuyla beklentileri zorlamaya kendini adamıştır. Channel 4 News, beklentileri ortaya çıkaran ve ilham veren, zorlayıcı hikayeler paylaşıyor.

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