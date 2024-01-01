Chaldal

Chaldal

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Web Sitesi: chaldal.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Chaldal çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Aynı gün eve teslim seçeneğiyle çevrimiçi market ve yiyecek siparişi verin. Paradan tasarruf edin, zamandan tasarruf edin.

Web Sitesi: chaldal.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Chaldal ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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