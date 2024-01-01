Alternatifler - CGTrader
Plattar
plattar.com
Plattar, hızla gelişen Artırılmış Gerçeklik (ARKit + ARCore) ve XR teknolojisini tüketici donanımı ve tarayıcı evrimiyle birleştirerek müşterilerin ürünleri fiziksel olarak mevcut olmadan 3D ve/veya bağlamda deneyimlemelerini sağlayan yeni bir kolaylaştırıcı görevi görüyor. Bunlar ve diğer gelişen t...
Vuframe
vuframe.com
Vuframe, kurumsal düzeyde 3D, artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) uygulamaları oluşturma sürecinde devrim yaratan son teknoloji ürünü bir platformdur. Geçmişte bu tür uygulamaları geliştirmek, uzmanlık becerileri, uzun geliştirme döngüleri ve önemli bütçeler gerektiriyordu. Artık Vufra...
EvolveAR
evolvear.io
EvolveAR, sektörün en basit ve en güçlü AR platformuyla sınıfının en iyisidir. Küçük işletmelerin ve ajansların sürükleyici XR deneyimleri yaratması için amaca yönelik olarak oluşturulmuş temel. Baskınızı, satış malzemelerinizi, e-ticaret ürün görselleştirmenizi ve daha fazlasını artırılmış gerçekli...
Zapworks
zap.works
Zapworks ödüllü bir WebAR platformudur. Yaratıcı araçlarımızı, SDK'larımızı, özel markalama ve barındırma çözümlerimizi ve güçlü CMS'yi kullanarak etkili WebAR deneyimleri oluşturun, yönetin ve yayınlayın. Kodsuz, düşük kodlu veya özel kodlu çözümlerle Zapworks, tasarımcılarınıza, geliştiricileriniz...
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com), geliştiricilerin ve şirketlerin 3D içeriği kendi kuruluşları ve ötesinde gerçek zamanlı olarak depolaması, güvence altına alması ve paylaşmasına yönelik bir 3D varlık yönetimi platformudur. Geliştiricilerin ve kuruluşların 3D içeriklerini gerçek zamanlı ve genel olarak yönet...
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: XR Çözümleri ile Gelecekte Devrim Yaratmak Şirkete Genel Bakış Danimarka'nın hareketli Aarhus şehrinde yer alan SynergyXR, genişletilmiş gerçeklik (XR) ortamında bir yenilik işareti olarak duruyor. Üretim ve enerji sektörlerine ilişkin derin bir anlayıştan doğan, artırılmış ve sanal gerçe...