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CEO Middle East, bölgedeki iş liderleri, işletme sahipleri, girişimciler ve üst düzey yöneticiler için akıllı analizler ve içgörüler sunuyor. En takdire şayan CEO'ları, kurucuları, girişimcileri ve iş adamlarını takip edin ve başarı, başarısızlık, satın alma ve kazanımlar hakkında bilgi edinin.

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