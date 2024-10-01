Alternatifler - CELUM
Wrike
wrike.com
Wrike en güçlü iş yönetimi platformudur. İşbirliği yapmak, yaratmak ve her gün daha da ileri gitmek isteyen ekipler ve kuruluşlar için tasarlanan Wrike, karmaşıklığı ortadan kaldırmak, üretkenliği artırmak ve insanları en anlamlı işlerine odaklanmaya özgür kılmak için herkesi ve tüm çalışmaları tek ...
Hive
hive.com
Hive ekiplerin daha hızlı hareket etmesine yardımcı olur. Hive'ın sınıfının en iyisi proje yönetimi platformu, ihtiyaç duyduğunuz ve istediğiniz tüm araçları içerir; yoksa bunları sizin için oluştururuz. Esnek proje görünümleri ve sonsuz özelleştirmelerle Hive, sizin koşullarınıza göre başarı garant...
Filestage
filestage.io
Filestage, ekipleri kaotik onay süreçlerinden kurtararak çalışmayı daha keyifli ve verimli hale getiren bir inceleme ve onay platformudur. Filestage, büyük kuruluşlardan bağımsız ajanslara kadar ekiplerin belgeler, resimler, videolar, web siteleri ve ses dosyaları da dahil olmak üzere tüm dosyaları...
Brandfolder
brandfolder.com
Brandfolder, farklı sektörlerdeki pazarlamacıların ve yaratıcıların marka yönetimi potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanıyan, görsel açıdan zarif ve kullanıcı dostu bir Dijital Varlık Yönetimi yazılımıdır. Brandfolder, dijital varlıklarınız için depolamadan daha fazlasıdır; Çözümüm...
Hightail
hightail.com
Hightail, pazarlama profesyonellerinin ve birlikte çalıştıkları yaratıcı ekiplerin karşılaştığı benzersiz yaratıcı işbirliği zorluklarını gidermek için tasarlanmıştır. Hightail'in web sitesi ve mobil uygulamaları, tüm yaratıcı dosya türlerinin kolay paylaşımına olanak tanır ve bireysel ekip ve proje...
Wipster
wipster.io
Wipster, şirketlerin daha iyi videoları daha hızlı oluşturup sunmasına olanak tanıyan bir video işbirliği ve yayınlama platformudur. Wipster ile pazarlama ve yaratıcı içerik ekipleri, video revizyonları üzerinde verimli bir şekilde işbirliği yapabilir, bunları paylaşılan bir multimedya varlık kitap...
Lytho
lytho.com
Lytho İş Akışı, yaratıcı ve pazarlama ekiplerinin ihtiyaçları için özel olarak oluşturulmuş Yaratıcı Operasyonlar Platformunun bir parçasını oluşturur. Görev ve iş akışı yönetiminin en güçlü unsurlarını çevrimiçi provanın işbirliğine dayalı özellikleriyle birleştiren Lytho, ekiplerin daha fazla içer...
Frontify
frontify.com
Markanızın büyümesi için önemli olan her şeyi (ve herkesi) birbirine bağlayan bir platform aracılığıyla marka yönetimini basitleştirmeye yönelik sınıfının en iyisi yazılım.
KROCK.IO
krock.io
KROCKIO, yaratıcı projelerinizi etkili ve sorunsuz bir şekilde yönetmek için tasarlanmış hepsi bir arada bir çözümdür. KROCKIO ile tüm proje adımlarınızdan, son tarihlerden ve teslimatlarınızdan oluşan özel bir işlem hattı oluşturabilirsiniz; ekip üyelerinize görevler atayın ve ilerlemelerini takip...
Brandy
brandyhq.com
Varlıklarınızı buraya getirin ve markalaşmaya başlayın. Birden fazla markayı tek bir yerden yönetin! Dünyanın 1 numaralı en güçlü marka yönetimi platformundan bir stil rehberi bağlantısı paylaşarak anında paydaşların önünde öne çıkın. Brandy, marka varlıklarını organize etme ve dağıtma şeklinizi g...
Brandkit
brandkitapp.com
Dünyayı içeriğinize geniş ölçekte bağlayan 1 numaralı Marka Portalı ve Marka Araç Seti hizmeti. DAM, CMS, İçerik Sendikasyonu ve Dosya Aktarımı hizmetlerini tek bir platformda birleştiren ilk platform. İçeriğinizi bulun, yönetin ve dağıtın, marka hikayenizi ileri geri gitmeden seçin ve paylaşın. Gör...
GoVisually
govisually.com
GoVisually ile Tasarım, Video ve PDF incelemelerini ve onaylarını kolaylaştırın. Teslimat süresini yarıya indirin. Dinamik tasarım ve hızlı yaratıcılık dünyasında GoVisually, yoğun yaratıcı ekiplerinizi güçlendirecek en iyi araç olarak duruyor. Müşterilere ve ekip üyelerine ışık hızında teslimat s...
Superflow
usesuperflow.com
Superflow Rewrite, web ajanslarının ve ekiplerinin minimum çabayla ilgi çekici başlıklar ve ürün açıklamaları oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir araçtır. Kullanıcılara saniyeler içinde kopya oluşturma yeteneği sunan yapay zeka odaklı bir platform olan ChatGPT ile...
Artwork Flow
artworkflowhq.com
Artwork Flow, marka varlıklarınızın yönetimini ve iş akışını dönüştürmeyi amaçlayan yapay zeka destekli bir yaratıcı yönetim yazılımıdır. Ürün, kullanıcıların yapay zekayı kullanarak varlıkları hızlı bir şekilde organize etmesine ve almasına olanak tanıyan dijital varlık yönetimi özelliğine sahiptir...
Canto
canto.com
Dijital varlık yönetiminde (DAM) lider olan Canto, piyasadaki en basit ama en güçlü DAM platformudur. Canto, kuruluşların varlıkları merkezileştirmesine, organize etmesine ve paylaşmasına olanak tanır. Yapay Zeka Görsel Arama ile yalnızca meta verilere bağlı kalmadan içeriği anında keşfetmek için do...
PageProof
pageproof.com
PageProof, işin gözden geçirilmesini ve onaylanmasını zahmetsiz hale getiren, kullanımı basit ancak güçlü bir çevrimiçi prova platformudur. Yaratıcı iş akışlarını kolaylaştıran, gereksiz toplantıları ve e-postaları ortadan kaldıran akıllı araçlar, şablonlar ve otomasyon aracılığıyla onayları hızland...
Punchlist
usepunchlist.com
Bir Marketwake Şirketi olan Punchlist, yaratıcı projelerinizin üzerinde yer alan ve müşterilerinizden ve ekip arkadaşlarınızdan ihtiyaç duyduğunuz geri bildirimleri açıklamanıza olanak tanıyan bir yorum katmanıdır. Pazarlama ajansları, yaratıcı ekipler, tasarım stüdyoları ve diğer firmalar, çalışma...
Atarim
atarim.io
Atarim: Sorunsuz Geri Bildirim ve Onaylar için Görsel İşbirliği Geri bildirim alma ve verme biçiminde devrim yaratan görsel işbirliği platformu Atarim ile geri bildirim darboğazlarını ortadan kaldırın ve tasarım iş akışınızı kolaylaştırın. Atarim'in sezgisel yorum yapmak için tıkla özelliği, doğrud...
Re4m
re4m.io
Re4m, marka ekiplerinin, tasarımcıların ve yerel pazarlamacıların ilham verici, performanslı içerik ve yaratıcı kampanyaları geniş ölçekte planlamasına, üretmesine ve yayınlamasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir yaratıcı platformdur. Deneyimli pazarlama uygulayıcılarından oluşan bir ekip tarafında...
Approval Studio
approval.studio
Approval Studio, iş akışınızı kolaylaştırmanıza ve hızlı ve etkili bir sanat eseri onay sürecini etkinleştirmenize olanak tanıyan çevrimiçi bir prova yazılımıdır. Approval'ın stüdyo özellikleri ve entegrasyonları, yaratıcı ajanslar, stüdyolar, departmanlar ve sanat eseri onayıyla çalışan kişiler i...
SproutLoud
sproutloud.com
Önde gelen dağıtılmış pazarlama platformu SproutLoud, markadan yerele ekiplerin kanal ortakları, lokasyonlar ve ön saflardaki çalışanlar aracılığıyla etkili bir şekilde pazarlama ve satış yapmasına yardımcı olur. SproutLoud'un yapay zeka destekli platformu, geleneksel, dijital ve sosyal medya taktik...
Ziflow
ziflow.com
Ziflow, geniş ölçekte harika içerik oluşturmak için gereken kişileri, süreçleri ve hızı senkronize eden, kurumsal düzeyde işbirliğine dayalı prova platformudur. Ziflow, ekiplerin en önemli şeylere odaklanmasına yardımcı olur: daha sorunsuz iş akışları, daha az anlaşmazlık ve harika içerik oluşturm...
Pics.io
pics.io
Pics.io, işletmelerin medya varlıkları kitaplıklarını yönetmelerine yardımcı olan hepsi bir arada Dijital Varlık Yönetimi yazılımıdır. Pics.io, dijital bilgilerinize kontrollü erişim, otomatik pazarlama iş akışları ve ilerleme takibi sağlayan, tüm medya dosyalarınız için merkezi bir merkezdir. Medya...
BrandBay
brandbay.io
BrandBay, Ajanslar, Pazarlamacılar, Tasarımcılar ve işletme sahipleri için Anında Erişimli Çok Markalı Dijital Varlık Yönetimi platformudur. BrandBay, masaüstü uygulamasından Chrome uzantısına kadar tüm markalarınızın görsellerini, videolarını, dosyalarını, bağlantılarını, yazı tiplerini, renklerini...
Admation
admation.com
Admation, yaratıcı projelerin ve iş akışlarının verimliliğini artırmak ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı bir pazarlama proje yönetimi yazılımıdır. Pazarlama proje yönetimi, iş akışı yönetimi, çevrimiçi prova, pazarlama uyumluluğu, pazarlama kaynak yönetimi ve dijital varlık yönetimi alanla...
Mox by Esko
moxsoftware.com
Büyüyen markalar veya daha büyük bir şirketteki küçük ekipler için Mox, markanızı tüketicilerinize bağlayan içerik ve ambalaj oluşturmanıza yardımcı olmak için burada. Mox, ürün içeriği ve paketlemeye yönelik 3 aracı tek bir araçta birleştiren bulut tabanlı bir çözümdür: proje yönetimi, dijital prov...
Loftware is
crosscap.com
Loftware, her büyüklükteki şirkete uçtan uca etiketleme çözümü platformu sunan, dünyanın en büyük bulut tabanlı Kurumsal Etiketleme ve Resim Yönetimi sağlayıcısıdır. ABD, İngiltere, Almanya, Slovenya, Çin ve Singapur'daki ofisleriyle küresel varlığını sürdüren Loftware, etiketleme zorluklarını çözme...
Aproove
aproove.com
Aproove ile İş Süreçlerini Oluşturabilir, Otomatikleştirebilir ve İzleyebilirsiniz, böylece ekibiniz sizi karlı kılan yüksek değerli işlere odaklanabilir! Aproove'un İş süreci yönetimi ve iş akışı otomasyon araçları, benzersiz çevrimiçi prova yeteneklerimizin yanı sıra güçlü bir işbirliği platformu ...
ProofJump
proofjump.com
ProofJump, pazarlamacılar için özel olarak tasarlanmış bir e-posta prova platformudur. İnceleme sürecini basitleştirir, ileri geri gidişleri en aza indirir ve mevcut iş akışınızı değiştirmeden kolayca entegre olur. Envato, Adobe, Wolfram ve Joann gibi markalar, minimum sorunla verimli, net geri bild...
GoProof
goproof.net
GoProof, iç ve dış ekibiniz, müşterileriniz veya paydaşlarınız arasında eksiksiz bir yaratıcı işbirliği sağlayarak tüm yaratıcı projelerinizin üretimini ve yönetimini kolaylaştırır. GoProof, özünde yaratıcı operasyonlarınızı bir sonraki seviyeye taşımak için Adobe Creative Cloud ürün paketine ve mo...