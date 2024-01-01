Alternatifler - CData Connect Cloud
Data Virtuality
datavirtuality.com
Data Virtuality, veri entegrasyonu ve yönetimi sorunlarını, hızlı veri dünyasında veri ekiplerine en uygun şekilde özelleştirilmiş bir şekilde esnek bir şekilde çözmek için iki ürün sunar. Veri Sanallığı Platformu - Esnek Veri Mimarileri için Veri Sanallaştırma Veri sanallaştırmayı ve veri çoğaltmay...
Denodo
denodo.com
Kuruluşların tüm verilerine gerçek zamanlı olarak bağlanmalarını sağlıyoruz. Denodo, verileri orijinal depolarından taşımadan, en geniş kurumsal, bulut, büyük veri ve yapılandırılmamış veri kaynakları yelpazesinde veri erişimi, veri yönetimi ve veri dağıtım yetenekleri sağlayan, veri sanallaştırmayl...