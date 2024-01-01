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CCN - Capital & Celeb News, çeşitli Finansal konuları ve perspektifleri kapsayan küresel bir haber kuruluşudur. Capital & Celeb News'i Piyasalar, İşletme, Gösteri Dünyası, Oyun ve Spor bölümlerinde ele alıyoruz. Görüşler de dahil olmak üzere en son hikayelerimizi buradan okuyun.

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