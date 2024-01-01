Catholic Exchange

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Katolik Değişimi, Katolik Kilisesi tarafından ilan edildiği şekliyle İsa Mesih'in Müjdesini getirmeyi amaçlayan, kar amacı gütmeyen bir medya kuruluşudur.

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