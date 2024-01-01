Catholic Culture

Catholic Culture

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CWN, Katolik perspektifinden güvenilir dünya haberleri ve yorumları sağlar ve yalnızca CatholicCulture.org adresinde mevcuttur. CatholicCulture.org'un misyonu, sadık Katoliklere, laik bir dünyada gerçek bir Hıristiyan kültürünü şekillendirmeye çalışarak Kilise ve toplumda yenilenme için aktif bir güç haline gelmeleri için ihtiyaç duydukları bilgi, teşvik ve perspektifi sağlamaktır.

Web Sitesi: catholicculture.org

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