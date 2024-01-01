CathNews

CathNews

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Web Sitesi: cathnews.com

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CathNews, hafta içi her gün Avustralya'dan ve dünyanın dört bir yanından toplanan haberler, yazılar, dualar, görüşler, düşünceler, tartışmalar ve Talep Üzerine Kitle sunan Avustralya'nın önde gelen Katolik haber servisidir.

Web Sitesi: cathnews.com

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