Alternatifler - Catalyst
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Zoho CRM
zoho.com
Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!
Miro
miro.com
Miro, dijital yapışkan notlarla beyin fırtınası yapmaktan çevik iş akışlarını planlamaya ve yönetmeye kadar, dağıtılmış ekiplerin birlikte etkili bir şekilde çalışmasına olanak tanıyan çevrimiçi işbirliğine dayalı beyaz tahta platformudur.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo, çevrimiçi işletmeler için oluşturulmuş, güçlü e-posta ve SMS pazarlama otomasyonuna sahip bir e-posta pazarlama platformudur.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Şirket 1995 yılında kuruldu ve daha sonra 2015 yılında Endurance International'a satıldı.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus, satış, pazarlama ve destek ekiplerinizin tek bir arayüzde tek bir ekip halinde çalışmasını sağlayan birleşik bir CX platformudur.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, diğer şirketler için aşamalı teslimat ve deneme yazılımları üreten bir Amerikan şirketidir. Optimizely platform teknolojisi, A/B testi ve çok değişkenli test araçları, web sitesi kişiselleştirme ve özellik değiştirme yetenekleri sağlar. Şirketin genel merkezi San Francisco, Kaliforniya'd...
Splunk
splunk.com
Splunk Inc., Web tarzı bir arayüz aracılığıyla makine tarafından oluşturulan verileri aramak, izlemek ve analiz etmek için yazılım üreten, merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan teknoloji şirketidir. Splunk Enterprise ve Enterprise Cloud çözümleri, gerçek verileri yakalar, indeksl...
TheyDo
theydo.io
Sorunları müşteri odaklı çözmek için Dijital Tasarım Düşüncesi. Büyük ölçekte kanıtlanmış bir yöntem kullanarak çığır açan yenilikler üretmek için işletmenizi dönüştürün.
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - dünyanın önde gelen ortaklık otomasyon çözümü, gerçek anlamda üstel büyümeye ulaşan tüm ortaklık kanallarını keşfeder, yönetir, korur ve optimize eder.
Segment
segment.com
Segment.Io, Inc. uygulama programlama arayüzü çözümleri sunmaktadır. Şirket, müşteri verilerini segmentlerle birlikte topluyor, temizliyor ve kontrol ediyor; ayrıca veri entegrasyonu, yönetişim ve hedef kitle yönetimi hizmetleri sağlıyor. Segment.Io, Kaliforniya Eyaletindeki müşterilere hizmet verme...
Formaloo
formaloo.com
Ekiplerin verilerini toplaması, düzenlemesi ve anlaması için güçlü işbirliği platformu. Kod kullanmadan dakikalar içinde fikirden uygulamaya geçin!
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (açık metin olarak da yazılır), kurumsal bilgi yönetimi (EIM) yazılımı geliştiren ve satan bir Kanada şirketidir. Merkezi Waterloo, Ontario, Kanada'da bulunan OpenText, 2014 yılı itibarıyla Kanada'nın en büyük yazılım şirketidir ve Kanada'nın en iyi 100 işvereninden biri olarak ...
Clari
clari.com
B2B Gelir ekipleri için tahmin, Faaliyet İstihbaratı ve Boru Hattı Yönetimi.
Gainsight CS
gainsightcloud.com
Müşterilerinizi Geniş Ölçekte Tutun ve Büyütün. Gainsight CS, müşterilerinizi en iyi büyüme motorunuz haline getirir. Müşterilerinize ilişkin kapsamlı bir görünüm elde edin, trendleri ve riskleri anlayın ve sonuç sağlayan kanıtlanmış eylemlerle ölçeklendirme konusunda ekibinizi güçlendirin.
Planhat
planhat.com
Planhat güzel, esnek ve güçlü bir Müşteri Başarı Platformudur. Müşteri 360, sağlık puanları, taktik kitapları, müşteri portalları ve daha fazlası.
HoneyStack
hockeystack.com
Uçtan Uca SaaS Analizi. HockeyStack, bir kampanyanın LTV'si veya her bir pazarlama kanalının kayıp oranı gibi gizli bilgileri ortaya çıkarmak için pazarlama, ürün, gelir ve satış verilerini birleştiren bir SaaS analiz aracıdır. Kurulum yok. Kod yok. ÜCRETSİZ DENEYİN
Heap
heap.io
Heap, dijital ürünler oluşturmanın daha akıllı bir yolunu sunar. Kapsamlı veri toplama ve yapılandırılmış süreçlerle Heap, Ürün Yöneticilerinin kullanıcılarını anlamalarına, veriye dayalı kararlar almalarına ve keyifli dijital deneyimler oluşturmalarına yardımcı olur.
Customer.io
customer.io
Customer.io ile e-postayı, push'u, SMS'i, web kancalarını ve daha fazlasını tetikleyin. Müşteri iletişimini kişiselleştirmek ve etkileşimi artırmak için davranışsal veriler üzerinde kontrol sahibi olun. Ücretsiz başlayın.
People.ai
people.ai
People.ai, manuel veri girişini otomatikleştirir, satış üretkenliğini artırır ve tüm yönetim araçlarınızda eyleme dönüştürülebilir zeka sağlar.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap, merkezi Mountain View, Kaliforniya'da bulunan, SaaS tabanlı bir müşteri yaşam döngüsü yönetimi ve mobil pazarlama şirketidir. Mayıs 2013'te kurulan şirket, aralarında Sony, Vodafone, Carousell, DC Comics, Go-Jek, BookMyShow ve DealsPlus'ın da bulunduğu 8.000'den fazla kişiye mobil uygulam...
Woopra
woopra.com
İlk pazarlama dokunuşundan ürün kullanımına kadar tüm müşteri yolculuğunu analiz edin ve görselleştirin. Ücretsiz planımıza bugün kaydolun.
MoEngage
moengage.com
MoEngage, güçlü müşteri analitiği, otomatik kanallar arası etkileşim ve yapay zeka odaklı kişiselleştirmeden oluşan tam kapsamlı bir çözümdür.
Contentsquare
contentsquare.com
Dünyanın en eksiksiz dijital deneyim analiz platformuyla geliri, dönüşümü ve etkileşimi artırın.
Mixmax
mixmax.com
Yoğun çalışmayı ortadan kaldırıyoruz ve gerçek katılımı mümkün kılıyoruz. AE'lerinizi ve CSM'lerinizi doğrudan Gmail'den daha verimli hale getirin. Demo talep edin.
Kizen
kizen.com
Kizen, tüm verilerinizi akıllı otomasyon ve güçlü yapay zeka ile birbirine bağlayarak her büyüklükteki satış, pazarlama ve servis ekibine avantaj sağlar.
Uptics
uptics.io
Uzak ve iç satış ekiplerinin, giden kampanyaları kolayca başlatması, gelen potansiyel müşterileri beslemesi, anlaşma hattınızı paketlemesi ve üst düzey geliri artırması için hepsi bir arada satış otomasyon platformu.
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero, işletmenin müşterilerinin ürün kullanımını anlamasına yardımcı olan, sağlık durumunu değerlendiren ve işletmeye müşteri deneyimini yönetme ve otomatikleştirme araçları sağlayan bir müşteri başarısı yazılımıdır.
Factors.AI
factors.ai
Factors.ai, eyleme geçirilebilir, gizlilikle uyumlu, yapay zeka destekli içgörüler sunmak için veri silolarına entegre edilen uçtan uca bir pazarlama analitiği ve ilişkilendirme platformudur. Şimdi dene!
Piwik PRO
piwik.pro
Web siteleri ve uygulamalardaki müşteri yolculuğunu analiz edin. Kullanıcı gizliliğine ve veri güvenliğine odaklanan bir analiz paketi; Google Analytics'e mükemmel bir alternatif.
SALESmanago
salesmanago.com
Yerel olarak oluşturulmuş ve entegre hiper kişiselleştirilmiş pazarlama yürütme kanallarına sahip, kodsuz, yapay zeka destekli tek CDXP.
Forest Admin
forestadmin.com
Yönetici panelinizi oluşturmayı bırakın, sizin için bir panelimiz var Bir yönetici paneli edinmek zaman alıcı olmak zorunda değildir. Forest Admin, bunu oluşturmak yerine birkaç saniye içinde verilerinizin üzerinde bir yönetici paneli oluşturur.
Contlo
contlo.com
Otonom Üretken Pazarlamaya Merhaba Deyin. Contlo, yapay zekanın birinci dünyası için oluşturulmuş Yeni Nesil bir pazarlama platformudur. Markanızın Yapay Zeka modeli ve Otonom Yapay Zeka Temsilcileri tarafından desteklenmektedir.
Vitally
vitally.io
Vitally, ileri görüşlü Müşteri Başarısı ekiplerinin gelir artışını artırmasına, kaybı azaltmasına ve geniş ölçekte proaktif, birinci sınıf bir müşteri deneyimi sunmasına olanak tanır.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace, B2B Müşteri Veri Platformu sağlayan bir hizmet olarak yazılım (SaaS) Veri Bilimi Şirketidir. Şirketin ürünleri, birden fazla veri kaynağını, sosyal medyadaki 1. taraf ve 3. taraf kaynaklarını, iletişim veritabanlarını ve müşteri ilişkileri yönetimi sistemlerini ve Pazarlama Otomasyonu pla...
Tealium
tealium.com
Tealium, kurumsal etiket yönetimi, bir API merkezi, makine öğrenimine sahip bir müşteri veri platformu ve veri yönetimi ürünleri satan, 2008 yılında San Diego, Kaliforniya'da kurulmuş, ABD merkezli bir Amerikan şirketidir.
Listrak
listrak.com
Listrak Sonuçları Sunar. E-posta, kısa mesaj pazarlaması, kimlik çözümü, davranışsal tetikleyiciler ve kanallar arası düzenleme için 1.000'den fazla önde gelen perakendeci ve markanın güvendiği tek entegre dijital pazarlama platformu.
Skeepers
octoly.com
Lider Influencer Pazarlama Platformu Octoly, incelenen mikro etkileyicileri ve tüketicileri geniş ölçekte birbirine bağlayarak markaların görünürlüğünü artırmasına, güven oluşturmasına ve satışları artırmasına yardımcı olur. Markalar, hediye edilen bir ürün karşılığında sosyal medya gönderileri ve ...
Acquia
acquia.com
Acquia, açık kaynaklı web içerik yönetimi platformu Drupal için kurumsal ürünler, hizmetler ve teknik destek sağlamak üzere Dries Buytaert ve Jay Batson tarafından ortaklaşa kurulan bir hizmet olarak yazılım şirketidir.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital'in hepsi bir arada platformunun, kişilerinizi e-posta, SMS, sosyal, anlık bildirimler ve açılış sayfalarıyla etkileşime geçirmek için pazarlama otomasyonları oluşturmanıza nasıl olanak tanıdığını görün.
Totango
totango.com
Totango, SaaS müşteri yolculuğuna odaklanırken işletmelerin gelir artışını artırmasına, kaybı azaltmasına yardımcı olan bir Müşteri Başarı Yazılımıdır. Totango'yu ücretsiz deneyimleyin.
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data, kuruluşların kampanya performansını iyileştirmek, operasyonel verimliliğe ulaşmak ve bağlantılı müşteri deneyimleriyle iş değerini artırmak için tüm müşteri verilerini kullanmasına yardımcı olur. Müşteri veri platformu çözümleri paketimiz olan Müşteri Veri Bulutu, müşteri verilerini e...
Bento
bentonow.com
Bento, güçlü e-posta ve SMS pazarlama otomasyonuna sahip, çevrimiçi işletmeler için oluşturulmuş güçlü bir mesajlaşma otomasyon platformudur.
Aviso
aviso.com
Aviso, Satış ve Pazara Çıkış ekiplerine daha fazla anlaşma yapmaları, büyümeyi hızlandırmaları ve gelirlerini Kuzey'de bulmaları konusunda rehberlik eden Yapay Zeka Pusulası'dır.
Squeaky
squeaky.ai
Gizliliğe öncelik veren müşteri analiz platformu. Squeaky, daha iyi dijital deneyimler oluşturarak işinizi büyütmenize yardımcı olur. Hepsi bir arada aracımız analizleri, oturum kaydını, geri bildirimi ve ısı haritalarını içerir.
Hightouch
hightouch.io
Veri ambarınız müşteri verilerine ilişkin gerçek kaynağınızdır. Hightouch, bu verileri iş ekiplerinizin güvendiği araçlarla senkronize eder.
Bloomreach
bloomreach.com
Ticaret için Geliştirilmiş Dijital Deneyim Platformu. Bloomreach çözümleri, birleştirilmiş müşteri ve ürün verilerinin gücünü yapay zekanın hızı ve ölçeği ve tahmine dayalı karar vermeyle birleştirir; böylece her kanalda ve her yolculukta dönüşüm sağlayan sihirli deneyimler sunabilirsiniz.
Plumb5
plumb5.com
Web, Mobil, e-posta ve SMS üzerinden çok kanallı pazarlama kampanyaları başlatın. Anlık bildirimleri ve Uygulama İçi Mesajlaşmayı kolaylıkla kullanın. Plumb5, pazarlamacıların kullanıcı katılımını sürdürmelerine ve akıllı pazarlama stratejileri aracılığıyla kullanıcıları geri kazanmalarına yardımcı ...
CrowdPower
crowdpower.io
SaaS ürünlerine yönelik 1 numaralı müşteri etkileşimi platformuyla yeni kullanıcıları kabul etmek, kaybı azaltmak ve müşterilerin etkileşimde kalmasını sağlamak için basit e-posta otomasyonları oluşturun.
Webeyez
webeyez.com
Webeyez, çevrimiçi işletmelerin sızdıran hunileri anında düzeltmek ve geliri artırmak için kullandığı gizli silahtır. Platform, yerinde tüketici yolculuğunun her adımını aydınlatıyor ve gizli sürtüşme noktalarını ortaya çıkarmak ve önceliklendirmek için makine öğrenimini kullanıyor; gelir liderlerin...
FLYDE
flyde.io
Çoğu işletme, veri yığınının gücünü doğru şekilde kullanmıyor ve bu da her yıl %4-7 oranında gelir kaybına neden olabiliyor. Halihazırda gelişmiş bir teknoloji yığınına (CRM, e-ticaret platformu, pazarlama otomasyon yazılımı, perakende takip teknolojisi, dijital pazarlama kampanyaları vb.) sahip ola...
Salespanel
salespanel.io
Salespanel, birinci taraf bir amaç veri analizi ve müşteri yolculuğu izleme yazılımıdır. Universal Analytics'in kullanımdan kalkması ve Google Analytics'in birçok Avrupa ülkesinde yasaklanmasıyla birlikte mevcut müşteri takibi ortamında Salespanel, birinci taraf müşteri yolculuğu verilerini izlemek ...
Blueshift
blueshift.com
Blueshift, markaların her müşteri etkileşiminde alakalı, bağlantılı deneyimler sunmasına yardımcı olur. Akıllı müşteri katılımına yönelik Smart Hub platformu, markalara gerçek zamanlı veri birleştirme, hedef kitle segmentasyonu, tahmine dayalı zeka, 1:1 kişiselleştirme, çok kanallı dahil olmak üzere...
Insightech
insightech.com
Insightech, dijital ekiplere örneklenmiş veya eksik verilerden etkilenmeyen net dijital deneyim öngörüleri sağlar. Insightech ile kurulumu ve çalıştırması kolay tek bir çözümde kapsamlı pazarlama raporlaması, sayfa içeriği analizi, dönüşüm hunisi optimizasyonu ve web sitesinin yeniden platform oluşt...
ShiftX
shiftx.com
Çoğu süreç aracının eğitimli uzmanlar için bile kullanımı zor ya da esnek bir karmaşadır. ShiftX, herhangi bir eğitim gerektirmeden herkesi kapsayan, arada kalan kullanıcı dostu süreç modelleme aracıdır.
Apxor
apxor.com
Apxor, tüketici uygulamaları ve web sitelerinin ürün ve büyüme ekipleri için elde tutma ve geliri artırmaya yardımcı olmak üzere tasarlanmış, öncü, kodsuz bir dijital dürtme platformudur. Apxor, bağlamsal özellik keşfi ve eğitimi yoluyla kullanıcı deneyimini ve katılımını artırmaya yardımcı olur. Bu...
Growth Channel
growthchannel.com
Growth Channel, net kişiler, huniler ve veriye dayalı büyüme stratejileriyle kişiselleştirilmiş büyüme pazarlama planları oluşturur. GPT-3 teknolojisiyle güçlendirilmiştir.
FlowMapp
flowmapp.com
Basit ve güçlü görsel UX platformu. Daha verimli UX planlaması ve web geliştirme sağlamak için site haritaları, kullanıcı akışları ve tel çerçeveler oluşturun. FlowMapp, ekiplerin dijital deneyimleri birlikte, gerçek zamanlı ve tek bir yerden planlamalarına ve tasarlamalarına olanak tanır ⚙️ FlowMap...
UXPressia
uxpressia.com
UXPressia, müşteri yolculuk haritalarını, kişileri ve etki haritalarını çevrimiçi oluşturmanıza, dışa aktarmanıza ve paylaşmanıza olanak tanıyan, işbirliğine dayalı bir müşteri deneyimi haritalama platformudur. Araç seti yeni başlayanlar için basit ancak profesyoneller için güçlüdür. Ekipler özellik...