Alternatifler - Castlight

GoKlaim

goklaim.com

GoKlaim, işverenlerin çalışanlarına basit ve esnek bir şekilde sağlık ve sağlıklı yaşam avantajları sunmasına yardımcı olan bir yazılımdır. GoKlaim ile çalışanlar, tıbbi ve diş bakımından eğitim ve kişisel gelişime kadar çeşitli uygun harcamalar için talepte bulunabilecekleri bir mobil uygulama arac...