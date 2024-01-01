Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Sahte hesaplara son verin. Gerçek olanları koruyun. Castle'ın hafif API'si, büyük ölçekli bot saldırılarını, sahte kayıtları ve hesap ele geçirme işlemlerini CAPTCHA'larla uğraşmadan engellemenize olanak tanır.

Web Sitesi: castle.io

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