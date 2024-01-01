Castle

Castle

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Web Sitesi: castle.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Castle çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Sahte hesaplara son verin. Gerçek olanları koruyun. Castle'ın hafif API'si, büyük ölçekli bot saldırılarını, sahte kayıtları ve hesap ele geçirme işlemlerini CAPTCHA'larla uğraşmadan engellemenize olanak tanır.

Web Sitesi: castle.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Castle ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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