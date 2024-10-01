Alternatifler - Caspio

Quixy

quixy.com

Quixy, iş süreci yönetimi (BPM) ve iş akışı otomasyonuna yönelik bulut tabanlı Kodsuz bir dijital dönüşüm platformudur. Quixy, hiçbir kodlama becerisine sahip olmayan iş kullanıcılarına, basit sürükle ve bırak tasarımını kullanarak on kat daha hızlı, dolayısıyla kuruluş çapında verimliliği, şeffaflı...