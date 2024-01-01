Cashboard

Cashboard

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Web Sitesi: auth.cashboard.finance

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Cashboard çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Harika CFO'lar veriye dayalı işletmeleri Cashboard'da yönetir. Finans ekipleri için oluşturulmuş analiz platformuyla tanışın. Günlük ve aylık dahili raporlamanızı hızlandırın, verileri şirketinizdeki liderlerle güvenli bir şekilde paylaşın ve geri bildirim döngülerini daha önce hiç olmadığı kadar sıkılaştırın.

Web Sitesi: auth.cashboard.finance

Yasal Uyarı: WebCatalog, Cashboard ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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