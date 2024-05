Cartage AI

Human-first AI automation for logistics. Cartage is an automation system for freight brokers and 3PL's. We automate routine, repetitive tasks so that your team can focus on more critical work.

