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CareRev, sağlık profesyonellerinin kariyerlerinin kontrolünü ellerine almalarını sağlayan bir teknoloji platformudur. CareRev, sağlık tesisleri ile yerel klinik yetenek arasında doğrudan bir hat sağlayarak aracıyı ortadan kaldırır ve profesyonellerin istedikleri yerde ve zamanda çalışmasına olanak tanır. Birlikte geleceğin yerel, dayanıklı ve esnek sağlık iş gücünü inşa ediyoruz. Daha fazla bilgi için carerev.com adresini ziyaret edin veya bizi LinkedIn'de takip edin.

Web Sitesi: carerev.com

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