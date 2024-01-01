Car Body Design

Car Body Design

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Web Sitesi: carbodydesign.com

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Car Body Design, 2004 yılında yayına başlayan bağımsız bir yayındır. Bugün Car Body Design, otomotiv ve endüstriyel tasarım alanlarında lider bir web sitesidir. CBD, otomotiv ve tasarım dünyasından seçilmiş günlük haberleri sağlar, yeni tasarımcılar tarafından oluşturulan orijinal projeleri yayınlar, otomotiv tasarımı ve mühendislik teknik yayınlarına bağlantılar, tasarım eğitimlerine bağlantılar sunar.

Web Sitesi: carbodydesign.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Car Body Design ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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