Candidate.ly

Candidate.ly

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Web Sitesi: candidately.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Candidate.ly çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

En iyi adaylarınızı güvenle sunun. Özgeçmişleri AI ile geliştirilmiş profiller halinde yeniden biçimlendirin, bunları müşterilerinize gönderin ve her gönderimin ilerleyişi hakkında gerçek zamanlı görünürlük elde edin.

Web Sitesi: candidately.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Candidate.ly ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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