CANANEWS

CANANEWS

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Web Sitesi: cananewsonline.com

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Caribbean Media Corporation, Karayip Yayın Birliği (CBU) ile Karayip Haber Ajansı'nın (CANA) birleşmesinin sonucu olarak 2000 yılında kuruldu. CMC kendisini hem bölgesel entegrasyon hareketinin bir sonucu hem de daha yakın entegrasyonu teşvik edecek bir araç olarak görüyor.

Web Sitesi: cananewsonline.com

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