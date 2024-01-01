Canada Soccer

Canada Soccer

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Kanada Futbolu, Kanada'da futbolun resmi yönetim organıdır. Üyeleriyle işbirliği içinde, Kanada'da futbolun tabandan yüksek performansa kadar ve ulusal ölçekte büyümesini ve gelişmesini desteklemektedir. Misyonu, üyeleri ve paydaşlarıyla işbirliği içinde, ulusal ve uluslararası düzeyde futbolda mükemmellik arayışında liderlik sağlamaktır.

Web Sitesi: canadasoccer.com

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