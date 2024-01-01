Campus Reform

Campus Reform

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Web Sitesi: campusreform.org

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Liderlik Enstitüsü'nün bir projesi olan Kampüs Reformu, Amerika'nın üniversite haberleri konusunda önde gelen sitesidir. Ülkenin yüksek öğrenim sisteminin muhafazakar bir bekçisi olan Kampüs Reformu, ülkenin üniversite kampüslerindeki liberal önyargıları ve suiistimalleri açığa çıkarıyor. Profesyonel gazetecilerden oluşan ekibimiz, kampüs yöneticilerinin, öğretim üyelerinin ve öğrencilerin davranış ve suiistimallerini rapor etmek için öğrenci aktivistler ve öğrenci gazetecilerle birlikte çalışır.

Web Sitesi: campusreform.org

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