CampDoc

CampDoc

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Web Sitesi: campdoc.com

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CampDoc, Elektronik Sağlık Kayıtlarını içeren çevrimiçi bir kamp yönetim sistemidir. Sorunsuz kayıt, form toplama, ilaç takibi ve daha fazlası. Güvenlidir, kullanımı kolaydır ve personelin ve ebeveynlerin benzersiz ihtiyaçlarına göre özelleştirildiği için her büyüklükteki gençlere hizmet veren kuruluşlar için uygundur. Personel, ebeveynler ve katılımcılar için olağanüstü kamp deneyimleri sunun!

Web Sitesi: campdoc.com

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