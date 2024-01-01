Alternatifler - CalypsoAI
Botpress
botpress.com
Şaşırtıcı derecede hızlı bir şekilde ChatGPT sohbet robotları oluşturun 🚀. OpenAI tarafından desteklenen ilk yeni nesil sohbet robotu oluşturucu. İşlerinizi halletmek amacıyla projeniz veya işletmeniz için ChatGPT benzeri botlar oluşturun. 🎯
Voiceflow
voiceflow.com
Yapay zeka aracıları oluşturmaya yönelik işbirlikçi platform. Ekipler, sohbet veya sesli yapay zeka aracılarını birlikte, daha hızlı ve geniş ölçekte tasarlamak, test etmek ve başlatmak için Voiceflow'u kullanıyor.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai, yapılandırılmamış görüntü, video, metin ve ses verilerini modellemeye yönelik lider Full Stack AI, LLM ve bilgisayarlı görüntü üretim platformudur.
Together AI
together.ai
Üretken yapay zeka oluşturmak ve çalıştırmak için en hızlı bulut platformu.
Saturn Cloud
saturncloud.io
Veri Bilimcileri Tarafından Seviliyor, BT Tarafından Yönetiliyor. Bulutta Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi Geliştirme, Dağıtım ve Veri İşlem Hatları için Hepsi Bir Arada Çözümünüz.
Chooch
chooch.ai
Chooch'un bilgisayarlı görüntü çözümleri, işletmelerin en incelikli görsel öğelerin önemini tespit etmek ve anlamak için video ve görüntü verilerinin görsel incelemesini otomatikleştirmesine yardımcı olur; bunların tümü gerçek zamanlı olarak iş kararlarını yönlendirmek için eyleme dönüştürülebilir b...
Katonic.ai
katonic.ai
Kodsuz Katonic Üretken Yapay Zeka Platformunda dakikalar içinde güçlü Yapay Zeka Uygulamaları oluşturun. Üretken yapay zekanın gücüyle sizin ve çalışanlarınızın üretkenliğini artırın, müşteri deneyimini geliştirin ve yalnızca büyük kuruluşların yapabileceği şeyleri yapın. * Kodlama becerisi gerekme...
Aporia
aporia.com
Kaymayı ve model bozulmasını tespit etmek, model yönetimini merkezileştirmek, tahminleri açıklamak ve üretimdeki ML modellerinizi geliştirmek için Aporia'nın ML Gözlemlenebilirliğini kullanın.
BentoCloud
bentoml.com
Yapay Zeka için Sunucusuz Bulut - BentoCloud, yapay zeka uygulamaları oluşturmak ve çalıştırmak için tamamen yönetilen bir platformdur ve yapay zeka ekiplerine çevik ürün teslimatı sağlar. BentoML, yazılım mühendislerinin yapay zeka ürünleri oluşturmasına yönelik bir platformdur.
Vocode
vocode.dev
Vocode, LLM'lerin üzerine her türlü ses tabanlı uygulama oluşturmak için araçlar ve soyutlamalar sağlar. Vocode ile oluşturabileceğiniz şeylere örnek olarak, telefon çağrılarını yanıtlamak/yapmak, kişisel asistan olarak hareket etmek, Zoom toplantılarına katılmak ve daha fazlasını yapmak için LLM'le...
Vext
vextapp.com
Vext: LLMOps İşletim Sistemi Vext, LLM işlem hatlarını hızlı ve uygun ölçekte bloke etmek isteyen kullanıcılara "Yapay Zeka için Zapier" deneyimi sunan, kullanıma hazır bir LLMOps platformudur. Vext ile benzersiz iş ihtiyaçlarınıza ve verilerinize göre uyarlanmış özel yapay zeka uygulamalarını kol...
PromptPrivacy
promptprivacy.com
Prompt Privacy, yapay zeka çağında artan gizlilik ve güvenlik ihtiyacını karşılamak için özel olarak geliştirilmiş, son teknoloji ürünü, birinci nesil bir yapay zeka işletim sistemidir. Prompt Privacy, benzersiz kodsuz tasarımıyla profesyonellerin, ticari şirketlerin ve kuruluşların, hassas veriler...
Promptly
trypromptly.com
Yapay zekanın her kuruluş için erişilebilir olmasını sağlayan, Kuruluşlara yönelik az kodlu bir Üretken Yapay Zeka platformu.
Predibase
predibase.com
Predibase, açık kaynaklı LLM'leri üretmenin en hızlı ve en verimli yoludur. LoRA eğitimi ve hizmetine yönelik geliştirici platformu olan Predibase, mühendislik ekiplerinin mümkün olan en düşük maliyetle buluttaki en son teknolojiye sahip altyapı üzerinde herhangi bir açık kaynaklı LLM'ye ince ayar ...
Preamble
preamble.com
Preamble, üretken AI ve LLM sistemlerinin emniyetini ve güvenliğini artırmak için kullanımı kolay bir platform ve AI politika pazarı sunar. İşletmelerin güvenlik, gizlilik, güvenlik ve uyumluluk yapay zeka korkuluklarını uygulamasını sağlıyoruz. Preamble, Inc. tecrübeli bir şirkettir.
PentaPrompt
pentaprompt.com
PentaPrompt, güçlü üretken yapay zeka modellerine erişim sağlayan bir web uygulamasıdır. Kişiselleştirilmiş oluşturma olanağı sunarak, yapay zeka modelleriyle etkileşimi kolaylaştırarak ve birden fazla sağlayıcının en iyi modellerine tek bir yerden erişmenizi sağlayarak size fayda sağlar.
Opentune
opentune.ai
Yapay zeka meraklıları, geliştiriciler ve yenilikçiler için tasarlanmış son teknoloji ürünü bir uygulama olan Opentune. Opentune, büyük dil modellerini yönetmek, özelleştirmek ve etkileşimde bulunmak için kapsamlı bir platform sunar. Opentune, şirketinizin ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlanmış...
MarkovML
markovml.com
MarkovML'de misyonumuz, işletmelerin yapay zeka aracılığıyla verilerinin dönüştürücü gücünden yararlanmalarını ve iş büyümelerini artırmalarını sağlamaktır. Bilgi çalışanlarını kodsuz yapay zeka araçlarıyla güçlendirerek stratejik görevlere odaklanmalarını sağlıyoruz. İşbirliğine dayalı, amaca yöne...
Lakera
lakera.ai
Lakera Guard, kuruluşlara hızlı enjeksiyonlar, veri kaybı, zararlı içerik ve diğer LLM riskleri konusunda endişelenmeden GenAI uygulamaları oluşturma olanağı sağlar. Lakera Guard'ın yetenekleri, LLM uygulamalarından, Gandalf'tan, açık kaynak verilerden ve özel makine öğrenimi araştırmamızdan elde ed...
GradientJ
gradientj.com
GradientJ, ürün ekiplerinin büyük dil modellerini geniş ölçekte dağıtmasına yardımcı olur. Şirketler LLM destekli uygulamalar oluşturmak ve bunları üretimde izlemek için bizi kullanıyor. Uygulamamız, istemleri oluşturmak ve karşılaştırmak, canlı performansı izlemek ve insan geri bildirimlerinden yol...
Defog
defog.ai
Her kurumsal kullanıcı için insan düzeyinde yapay zeka analisti. Defog'un hepsi bir arada platformuyla doğru yapay zeka destekli veri analizini dağıtın.
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI gelişmiş, yapay zeka odaklı bir içerik oluşturma aracıdır. Tamamı kurumsal ve kişisel iletişiminizi geliştirmek için tasarlanmış ilgi çekici metinler, özelleştirilmiş görüntüler, benzersiz ses kayıtları ve animasyonlu avatar videoları üretir. ASKtoAI ile yaratıcılığınızı dönüştürün.
Archie
archie.8base.com
Fikrinizi açıklayın ve Archie'nin ücretsiz bir ürün tasarım planı oluşturmasına izin verin. * Cure Writer's Block: Fikrinizi bir veya iki cümleyle tanımlamanız yeterli; Archie, neyin inşa edilmesi gerektiğine dair hemen fikir vermeye başlayacaktır. * Hızlı Kavramsallaştırma: Blueprint, fikirden som...
Insighto.ai
insighto.ai
Insighto.ai, kodsuz bir yapay zeka sohbet robotu oluşturucusudur. Kendi benzersiz verileriniz üzerinde eğitilmiş kendi özel ChatGPT sohbet robotlarınızı oluşturmanıza olanak tanır. Insighto'nun sezgisel, kodsuz platformuyla, özel bir AI sohbet robotu oluşturmak kesinlikle sorunsuzdur. Tek yapmanız ...
GPTGuard.ai
gptguard.ai
Tüm ChatGPT ve diğer LLM etkileşimlerinizi güvende ve gizli tutun. GPTGuard teknolojisi, istemlerinizdeki hassas verileri, bağlamı etkilemeden sentetik verilerle değiştirir. Herhangi bir gizlilik veya güvenlik endişesi olmadan ChatGPT'nin tüm avantajlarından yararlanırsınız.
FinetuneDB
finetunedb.com
FinetuneDB, LLM'lerde ince ayar yapmak ve değerlendirmek için kullanılan ve genel teknoloji ekiplerinin kolayca özel AI modelleri oluşturmasına olanak tanıyan bir LLM Ops platformudur.
AICamp
aicamp.so
AICamp'ın Çoklu Yüksek Lisans desteği ve yapay zeka destekli çalışma alanı gibi benzersiz özellikleri sayesinde her ekip görevini daha hızlı, daha kolay ve daha keyifli hale getirebilirsiniz.
Robust Intelligence
robustintelligence.com
Robust Intelligence, kuruluşların yapay zeka dönüşümlerini güvenlik ve güvenlik tehditlerine karşı koruma sağlayacak otomatik bir çözümle güvence altına almalarına olanak tanır. Robust Intelligence'ın platformu, modeldeki güvenlik açıklarını tespit edip değerlendirmenin yanı sıra üretimdeki yapay ze...
OctoAI
octo.ai
OctoAI, üretken yapay zeka uygulamalarını çalıştırmak, ayarlamak ve ölçeklendirmek için altyapı sağlar. OctoAI, modellerin sizin için çalışmasını sağlar, tam tersi değil. Geliştiriciler, seçtikleri modelleri çalıştırabilmeleri, bunları kendi özel kullanım durumlarına göre ayarlayabilmeleri ve gelişt...
Qualetics
qualetics.com
Qualetics, kaynak ve altyapı engelleri olmadan işletmeniz için Veri Biliminden yararlanmanızı kolaylaştıran devrim niteliğinde bir yapay zeka platformu sağlar. Startup'lardan büyük şirketlere kadar her büyüklükteki işletme, karmaşık iş sorunlarını çözmek ve büyümeyi desteklemek için Qualetics platfo...
TrueFoundry
truefoundry.com
TrueFoundry, Makine öğrenimi ekiplerinin kendi bulut/şirket içi altyapılarında ML/LLM Uygulamalarını doğru yönetişim kontrolleriyle daha hızlı, ölçeklenebilir, uygun maliyetli bir şekilde oluşturmasına, dağıtmasına ve göndermesine yönelik Bulutta yerel bir PaaS'tır ve bu sayede 90'a ulaşmalarına ola...
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI, Kuruluşlarda GenAI'nin benimsenmesini teşvik ediyor. Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars ve diğer önemli yatırımcılar tarafından destekleniyoruz TuneChat: Açık kaynaklı modellerle desteklenen sohbet uygulamamız TuneStudio: Geliştiricilerin LLM'lerde ince ay...
Autoblocks
autoblocks.ai
Daha iyi, daha farklı yapay zeka ürünleri oluşturun. GenAI ürünlerini hızla yinelemek için işbirliğine dayalı, bulut tabanlı bir çalışma alanı.