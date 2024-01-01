Alternatifler - CallHippo

Zoom Web

zoom.us

Zoom, Zoom Video Communications tarafından geliştirilen bir görüntülü telefon yazılım programıdır. Ücretsiz sürüm, üç veya daha fazla katılımcının yer aldığı toplantılara sahip ücretsiz hesaplar için 40 dakikalık bir süre kısıtlamasıyla, aynı anda 100 cihaza kadar izin veren bir görüntülü sohbet hiz...