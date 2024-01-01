Calgary Sun

Calgary Sun

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Calgary Sun, Calgary, Alberta, Kanada'da yayınlanan günlük bir gazetedir. Şu anda Postmedia Network'e aittir. İlk olarak 1980'de yayınlanan tabloid formatındaki günlük gazete, Toronto Sun yayıncıları tarafından satın alındıktan kısa süre sonra uzun süredir devam eden tabloid boyutundaki The Albertan'ın yerini aldı.

Web Sitesi: calgarysun.com

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