WebCatalog
BỉzRun

BỉzRun

ui.bizrun.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde BỉzRun çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

BizRun ATS, işletmelerin doğru yetenekleri çekmesine, röportaj yapmasına ve işe almasına yardımcı olan sezgisel, kullanımı kolay ve uygun fiyatlı Başvuru Takip ve İşe Alma Yazılımıdır. Özellikleri arasında markalı kariyer sitesi, çevrimiçi iş ilanı, sosyal entegrasyon, form oluşturma, özgeçmiş içe aktarma, işbirliği, ön tarama, iletişim takibi, video görüşmesi, yönlendirme programı, başvuru sahibi analitiği, işe alım ve daha fazlası yer alır. Ayrıca bulut tabanlı İK paketimizle entegredir. 50'den fazla çalışanı olan şirketler için tasarlandı

Web Sitesi: ui.bizrun.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, BỉzRun ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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