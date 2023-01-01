BizRun ATS, işletmelerin doğru yetenekleri çekmesine, röportaj yapmasına ve işe almasına yardımcı olan sezgisel, kullanımı kolay ve uygun fiyatlı Başvuru Takip ve İşe Alma Yazılımıdır. Özellikleri arasında markalı kariyer sitesi, çevrimiçi iş ilanı, sosyal entegrasyon, form oluşturma, özgeçmiş içe aktarma, işbirliği, ön tarama, iletişim takibi, video görüşmesi, yönlendirme programı, başvuru sahibi analitiği, işe alım ve daha fazlası yer alır. Ayrıca bulut tabanlı İK paketimizle entegredir. 50'den fazla çalışanı olan şirketler için tasarlandı

Web Sitesi: ui.bizrun.com

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