Alternatifler - Bytescale
Netlify
netlify.com
Netlify, web uygulamaları ve statik web siteleri için barındırma ve sunucusuz arka uç hizmetleri sunan, San Francisco merkezli bir bulut bilişim şirketidir. Özellikleri arasında Git'ten şirketin küresel uygulama dağıtım ağı altyapısı olan Netlify Edge'e sürekli dağıtım, sunucusuz form işleme, AWS L...
Vercel
vercel.com
Web projelerini en iyi ön uç geliştirici deneyimi ve en yüksek son kullanıcı performansıyla dağıtın.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud, entegre bir güvenilir ve emniyetli bulut bilişim araçları ve ürünleri seti sunarak, işinizi güçlendirmek için birden fazla bölgede bulut altyapısı ve veri merkezleri oluşturmanıza yardımcı olur.küresel endüstri. Bedavaya deneyin.
Vodlix
vodlix.com
En Hızlı Beyaz Etiketli Video Yayını ve OTT Çözümü. IPTV ve VOD ihtiyaçlarınız için en iyi bulut tabanlı OTT çözümüyle en yüksek kalitede video akışını deneyimleyin. Vodlix ile üstün görüntüleme deneyiminin keyfini çıkarın.
BunnyCDN
bunny.net
bunny.net basit ama güçlü bir içerik dağıtım platformudur ve ücretsiz SSL, Brotli, HTTP/2 ve %100 Kullandıkça Öde fiyatlandırmasıyla maliyetin çok altında ışık hızında performans sunar.
StackPath
stackpath.com
StackPath, merkezi Dallas, Teksas'ta bulunan bir Amerikan uç bilişim platformu sağlayıcısıdır. Kurucu ekibi, 2013 yılında IBM tarafından satın alınan SoftLayer Technologies'in kurucu ortağı olan Lance Crosby tarafından yönetildi.
CDNetworks
cdnetworks.com
2000 yılında kurulan CDNetworks, İnternet içeriği ve uygulamalarının dağıtımı için teknoloji, ağ altyapısı ve müşteri hizmetleri sağlayan tam hizmetli bir içerik dağıtım ağıdır (CDN). Şirket, özellikle Güney Amerika, Hindistan ve Çin dahil olmak üzere gelişmekte olan İnternet pazarlarına vurgu yapar...
Filestack
filestack.com
Filestack Dosya Yükleyici ve Dosya Yükleme API'si. Herhangi bir dosyayı uygulamanıza yüklemek, dönüştürmek ve sunmak için basit dosya yükleyici ve güçlü API'ler.
Akamai
akamai.com
Akamai, medya ve yazılım dağıtımı ile bulut güvenliği çözümleri alanında lider içerik dağıtım ağı (CDN) hizmetleri sağlayıcısıdır.
Sucuri
sucuri.net
Sucuri, Daniel B. Cid (OSSEC projesinin kurucusu) tarafından 2010 yılında kurulan bir şirkettir. Web Sitelerini Temizliyor ve Koruyoruz. Tüm web sitelerinizi güvence altına alarak içiniz rahat olsun. Hack'leri düzeltir ve gelecekteki saldırıları önleriz. Her site için bulut tabanlı bir platform.
Pinata
pinata.cloud
Pinata, Özel Ağ Geçitleri sayesinde IPFS'ye yükleme yapmayı ve ağdan inanılmaz hızlarla içerik almayı kolaylaştırır.
ArvanCloud
arvancloud.com
ArvanCloud, CDN, Bulut DNS, Bulut Güvenliği, Bulut veri merkezi, Bulut depolama, VoD, Canlı yayın ve video reklamlar gibi entegre bulut hizmetleri sunar.
NitroPack
nitropack.io
Tek Platform. Tüm Hız Optimizasyonları. Otomatik olarak. Tek satır kod yazmanıza gerek kalmadan rakiplerinizi geride bırakın.
Imperva
imperva.com
Imperva, ister şirket içinde ister bulutta olsun, gerçekten en önemli şeyleri (verilerinizi ve uygulamalarınızı) koruyarak eksiksiz bir siber güvenlik sağlar.
CDN77
cdn77.com
6 kıtada küresel kapsama alanıyla 70 Tbps+ CDN. 14 günlük ücretsiz deneme süresiyle içerik dağıtımınızı hızlandırın ve kullanıcılarınıza uç noktadan ulaşın.
CacheFly
cachefly.com
Dünyanın her yerinde daha hızlı içerik sunumuyla rekabeti yenin! CacheFly, tamamen işinize göre uyarlanmış güvenilir CDN çözümleri sunar.
Chinafy
chinafy.com
Chinafy, Çin'de daha hızlı web performansı elde etmek için web sitelerini yeniden tasarlayan ve yeniden tasarlayan SaaS tabanlı bir platformdur. Bugüne kadar denizde neredeyse karada performans elde edebilen tek Web Uyumluluk platformudur. Platform, Çin'de hızlı, tam ve güvenli bir şekilde yüklenmel...
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com), geliştiricilerin ve şirketlerin 3D içeriği kendi kuruluşları ve ötesinde gerçek zamanlı olarak depolaması, güvence altına alması ve paylaşmasına yönelik bir 3D varlık yönetimi platformudur. Geliştiricilerin ve kuruluşların 3D içeriklerini gerçek zamanlı ve genel olarak yönet...
Edgio
edg.io
Saniyenin altında dinamik web siteleri için altyapı. Ön ucunuzu geliştirin, dağıtın, önizleyin, deneyin, izleyin ve çalıştırın - 1 Dakikada Ücretsiz Olarak Dağıtın. Eskiden Layer0
appfleet
appfleet.com
appfleet is a global edge cloud platform that allows businesses and developers to deploy containers and web applications to multiple locations at the same time. The platform automatically handles the complexity of clustering, deploying and load-balancing the traffic.
Transloadit
transloadit.com
Transloadit is the most advanced file uploading and processing API. It’s run by the same people that made Tus and Uppy. Our workflows allow for processing hundreds of thousands of files in many variations with a single API call. These files can be filtered by type and metadata, then exported to the ...
Rocket.net
rocket.net
Rocket.net is an all-in-one Managed WordPress Hosting solution. The Rocket.net platform has been designed from the ground up to maximize the performance & security of websites of all sizes.
TwicPics
twicpics.com
TwicPics streamlines your image management and makes all the best practices of responsive web images accessible with just a few lines of code. Easy to integrate, TwicPics performs image optimizations on the fly, according to the browser context. It takes care of pixel-perfect resizing, art direction...
Mlytics
mlytics.com
We envision a more reliable, faster, and safer internet world with options and transparency. Mlytics leverages an intelligent Multi CDN solution to help boosting your website performance globally and prevent downtime. We developed a unique experience delivery platform that provides a single view to ...
ImageEngine
imageengine.io
ImageEngine is a 3-in-1 image CDN. It uses our patented mobile detection software, image optimization, and our global CDN network to deliver images faster than any image compressor or CDN alone and at over an 80% cache hit rate. Plus, ImageEngine actually reduces your CDN bill, so you only pay for w...
YOTTAA
yottaa.com
YOTTAA is the leader in eCommerce site speed and shopper conversions, allowing you to optimize the loading of all third-party technologies, images, and other digital elements on your site to dramatically increase site speed and online revenue. YOTTAA powers over 1,500 eCommerce sites because a slow ...
KeyCDN
keycdn.com
KeyCDN is a simple, fast & reliable Content Delivery Network with 25+ POPs strategicially located around the globe. KeyCDN offers the lowest price at $0.04/GB (every region), pay-as-you-go and many advanced features such as HTTP/2 Support, Free SSL, Instant Purging, a RESTful API, Real-time Analytic...
DataPacket
datapacket.com
DataPacket is a leading global player in the field of dedicated servers, providing state-of-the-art technology for all workloads, an unparalleled network, and an approach centered around their client's needs. DataPacket's stock features over 3000 bare metals with unshared 10–200GE uplinks located in...
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
2003 yılında kurulan AccuWeb Hosting, dünya çapındaki müşterilerine en Ekonomik ve Güvenilir web barındırma çözümlerini sunan, Old Tappan, New Jersey (ABD) merkezli bir web barındırma şirketidir. AccuWeb Hosting, 14 yıldan fazla deneyime sahip, borçsuz, özel bir şirkettir. Bugün itibariyle AccuWeb H...
Imgix
imgix.com
Yapay Zeka ile Medyanızın Potansiyelini Ortaya Çıkarın. Benzersiz bir görsel deneyim sunmak için büyüleyici görseller ve videolar oluşturun, dönüştürün ve optimize edin.