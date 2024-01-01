Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Bytebot, tıklamalar, form doldurma ve veri çıkarma dahil olmak üzere doğal dildeki istemleri tarayıcı otomasyonuna dönüştürerek web görevlerini basitleştirir ve kolaylaştırır. Platform ve SDK, kullanıcıların değişen web ortamlarına uyum sağlayan sağlam, dinamik web otomasyon komut dosyaları geliştirmelerine olanak tanır. Kullanımı zahmetsiz ve entegrasyonu kolay olan Bytebot, karmaşıklık olmadan kullanıcıların iş akışı verimliliğini artırmasına ve büyümeyi artırmasına yardımcı olur.

Web Sitesi: bytebot.ai

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