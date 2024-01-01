BusinessKorea

BusinessKorea

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Web Sitesi: businesskorea.co.kr

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BusinessKorea, Kore yarımadasındaki iş dünyası ile ilgili en eski ve en tanınmış aylık yayındır. İlk olarak Haziran 1983'te yayımlandı.

Web Sitesi: businesskorea.co.kr

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