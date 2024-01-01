Business Generator AI, hedef müşteriler, gelir modelleri, teknoloji, endüstri, yatırım, rekabet, uzmanlık düzeyi, çevresel etki gibi bir işletmenin çeşitli yönleriyle ilgili bir dizi soruyu yanıtlayarak kullanıcıların iş fikirleri oluşturmasına yardımcı olan yapay zeka tabanlı bir araçtır. ve mevzuata uygunluk. Araç, kullanıcılara her kategoride seçim yapabilecekleri bir dizi seçenek sunar ve onların girdilerine dayanarak özelleştirilmiş bir iş fikri oluşturur. Hedef müşteriler İşletmeden Müşteriye veya İşletmeden İşletmeye olabilir ve gelir modeli Abonelik, Reklam, Komisyon, Ürün veya Hizmet Satışı, Freemium veya Kullanıma Dayalı gibi çeşitli fiyatlandırma yapılarına ve kaynaklarına dayalı olabilir. Teknoloji seçenekleri arasında Yapay Zeka, Blockchain, Nesnelerin İnterneti, Sanal Gerçeklik, Coğrafi Konum, Artırılmış Gerçeklik, Büyük Veri, Dijital Ürünler, Pazar Yeri, Makine Öğrenimi, Robotik veya 3D Baskı yer alır.Kullanıcılar Teknoloji gibi çeşitli endüstriler arasından seçim yapabilir. , Eğitim, Finans, Sağlık, Üretim, Emlak, Ulaşım, Perakende, Gıda, Eğlence, Ev veya Çevre. Araç aynı zamanda seçilen pazar veya sektördeki rekabet düzeyini, gereken ilk yatırımı, uzmanlık düzeyini, çevresel etkiyi ve mevzuat uyumluluğunu da dikkate alır. Genel olarak, Business Generator AI, kullanıcılara yapay zeka yardımıyla iş fikirleri üretme konusunda yapılandırılmış bir yaklaşım sağlar. Teknolojiyi girişimciler, start-up kurucuları veya yeni iş fırsatlarını keşfetmek isteyen herkes için değerli bir araç haline getiriyor.

Web Sitesi: business-generator.vercel.app

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