Bushel Çiftliği (eski adıyla FarmLogs), çiftçilere çiftliklerinin operasyonel ve finansal performansına ilişkin hem temel düzeyde hem de genel bir görünüm sunar. Çoklu elektronik tablolardan veya dağınık defterlerden farklı olarak Bushel Çiftliği, tarla haritaları, yağış miktarı ve uydu görüntüleri, keşif notları, ekipman, faaliyetler ve girdiler, tahıl satışları ve envanterleri, arazi anlaşmaları, iş emirleri ve daha fazlası gibi bir dizi çiftlik kaydını organize eder ve merkezileştirir. Araçtaki güçlü otomasyon, çiftlik kayıtlarını çiftçilerin kendi başlarına planlamak ve karar vermek için kullanabileceği veya tahıl alıcıları, tarım uzmanları, bankacılar, sigorta sağlayıcıları ve diğer güvenilir çiftlik ortaklarıyla paylaşabilecekleri değerli bilgilere dönüştürür. Analizler şunları içerir: üretim maliyeti; pazarlama konumu; tahıl satışlarının karlılığı; ve çiftlik, ürün ve tarla düzeyinde kar ve zarar. John Deere® Operasyon Merkezi ve Climate FieldView® ile entegrasyonlar, çiftçiler için manuel giriş yükünü azaltarak saha aktivitelerinin ve giriş verilerinin sorunsuz bir şekilde içe aktarılmasına olanak tanır. Çiftçiler ayrıca sürdürülebilirlik programları için Bushel Çiftliği'ndeki tarla sınırı şekil dosyalarını ve saha faaliyet kayıtlarını manuel olarak paylaşmak yerine elektronik olarak paylaşma olanağına da sahiptir. Bushel'in veri izni kontrolleri, yalnızca Bushel Farm kullanıcıları tarafından uygun şekilde yetki verildiğinde veri gizliliğini ve paylaşımı sağlamak için platforma entegre edilmiştir.

Web Sitesi: bushelfarm.com

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