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Bureau of Meteorology web homepage provides the Australian community with access to weather forecasts, severe weather warnings, observations, flood information, marine and high seas forecasts and climate information. Products include weather charts, satellite photos, radar pictures and climate maps. The Bureau also has responsibility for compiling and providing comprehensive water information across Australia.

Web Sitesi: bom.gov.au

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