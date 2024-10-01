Alternatifler - Built In
Indeed
indeed.com
Indeed, Kasım 2004'te kullanıma sunulan iş listeleri için dünya çapında Amerikan istihdamla ilgili bir arama motorudur. Japan's Recruit Co. Ltd.'nin bir yan kuruluşudur ve ortak merkezi Austin, Texas ve Stamford, Connecticut'ta olup dünya çapında ek ofislere sahiptir. Tek konu arama motoru olarak ay...
Glassdoor
glassdoor.com
Glassdoor, mevcut ve eski çalışanların anonim olarak şirketleri incelediği bir web sitesidir. Glassdoor ayrıca kullanıcıların platformda maaşları anonim olarak göndermesine ve görüntülemesine, ayrıca iş aramasına ve başvuru yapmasına da olanak tanıyor. Şirket, 2018 yılında Japon firması Recruit Hol...
Naukiri
naukri.com
20.000'den fazla işverenle bağlantı kurun. Hindistan'ın 1 numaralı jo sitesinde en iyi şirketler, sektörler ve lokasyonlardaki milyonlarca iş fırsatına başvurun. Çevrimiçi başvuru yapın. Bugün CV yayınlayın.
Handshake
joinhandshake.com
İşverenler için El Sıkışma, 10 milyondan fazla duyarlı öğrenci ve mezuna erişimi olan tek hepsi bir arada erken yetenek işe alım platformudur. Üniversiteler, topluluk kolejleri ve alternatif eğitim programları (eğitim kampları, kurumsal öğrenme programları) genelinde öğrenciler ilgi alanlarına ve be...
ZipRecruiter
ziprecruiter.com
ABD'deki işverenler tarafından 1 numara olarak derecelendirilen* ZipRecruiter, aday takibini basitleştirerek adayları kolayca yönetmenize, taramanıza ve derecelendirmenize olanak tanır. Kontrol paneli profilleri, özgeçmişleri, kapak mektuplarını ve daha fazlasını görüntülemenize olanak tanır. Ekibin...
Zoho Recruit
zoho.com
Daha hızlı işe alım, Daha iyi işe alım. Zoho Recruit, personel bulma ajansları, kurumsal İK'lar ve geçici iş gücü için çeşitli, uçtan uca işe alım çözümleri sağlamak üzere tasarlanmış, bulut tabanlı bir başvuru takip sistemidir. Sezgisel işe alma yazılımımızla işe alım işlemini zahmetsiz hale getir...
LinkedIn Recruiter
linkedin.com
Hareket halindeyken işe alım sürecinizi takip etmek için LinkedIn Recruiter uygulamasını kullanın. Adaylara mesajlarınıza cevap verir vermez hızlı bir şekilde yanıt verin. LinkedIn'in 645 milyondan fazla üyeden oluşan ağını arayın ve açık pozisyonlarınız için doğru kişilerle iletişime geçin; üstelik...
Monster
monster.com
Monster iş ve kariyer fırsatları için kaynağınızdır. İş arayın, Monster'ın iş uzmanlarının kariyer tavsiyelerini okuyun ve işe alma ve işe alma tavsiyelerini bulun.
Personio
personio.de
Personio, çalışanların yaşam döngüsünün her aşamasını yönetmenize olanak tanıyarak çalışanlarınızın gücünün açığa çıkmasına yardımcı olan hepsi bir arada İK yazılımıdır. Yazılımımız, çalışanları işe alma, işe alma, yönetme, geliştirme ve ödeme yapma şeklinizi kolaylaştırır. Avrupa çapında 10.000'den...
Paycor
paycor.com
Paycor, liderlere insan yönetiminin her yönünü modernleştirme yetkisi veriyor, böylece gerçekten önemli olan şeye odaklanabiliyorlar: Kazanan ekipler oluşturmak. Birleşik HCM çözümü, çalışan verilerinin tek bir yerde olmasını sağlar; böylece hiçbir zaman platform değiştirmenize, birden fazla sisteme...
Breezy HR
breezy.hr
Sizin ve ekibinizin kullanacağı modern, zahmetsiz, uçtan uca işe alım ürünü. Breezy tüm işe alım sürecinizi kolaylaştırır; İş ilanları, iş panolarında reklam verme, mülakat planlama ve takip gibi manuel görevleri otomatikleştirerek adaylarla bağlantı kurmanız için size daha fazla zaman tanır. İşe al...
Wellfound
wellfound.com
Wellfound (eski adıyla AngelList Talent) AngelList, startup'lara, melek yatırımcılara ve startup'larda çalışmak isteyen iş arayanlara yönelik bir ABD web sitesidir. 2010 yılında oluşturulan platformun misyonu, yatırım sürecini demokratikleştirmek ve yeni kurulan şirketlere kaynak bulma ve yetenek k...
Manatal
manatal.com
Manatal yeni nesil işe alım yazılımıdır. Uygulaması kolay ve en son teknolojilerle oluşturulan platform, kaynak bulmadan işe alım ve ötesine kadar işe alım süreçlerini kolaylaştırmak ve basitleştirmek için tasarlandı. İşe alım kanallarınızı tek bir sezgisel platforma aktararak daha iyi ve daha hızlı...
Job Today
jobtoday.com
Job Today — işe alım ve iş arama hizmeti. Vietnam'daki 10 işe başvurun. Her gün yeni boş pozisyonlar eklenmektedir. Saniyeler içinde kurulumunuzu yapın ve birkaç dakika içinde işverenlerle sohbet etmeye başlayın!
Remote
remote.com
Remote, dünya çapında tam zamanlı çalışanları ve sözleşmeli çalışanları yönetmek ve ödeme yapmak için hepsi bir arada çözümünüzdür. Platformumuz, çok sayıda ülkede uluslararası maaş bordrosu, sosyal haklar, vergiler, hisse senedi opsiyonları ve uyumlulukla ilgilenir. Ekibiniz nerede olursa olsun Rem...
Snagajob
snagajob.com
Snagajob, yarı zamanlı ve tam zamanlı işler bulmak, iş başvurularını kolaylaştırmak, harika kariyer tavsiyeleri almak ve daha fazlasını yapmak için 1 numaralı ücretsiz, kolay iş bulma uygulamasıdır. Öğrenciler, gençler veya esnek saatlere ihtiyaç duyan herkes için idealdir. Ayrıca Snagajob, Indeed, ...
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software (yaygın olarak Greenhouse olarak bilinir), merkezi New York City'de bulunan ve hizmet olarak işe alım yazılımı sağlayan bir Amerikan teknoloji şirketidir. 2012 yılında Daniel Chait ve Jon Stross tarafından kuruldu. Şirket, 2013 yılındaki tohum turunda 2,7 milyon dolar, 2014 yılı...
Teamtailor
teamtailor.com
İster yılda bir kişiyi ister birkaç bin kişiyi işe alıyor olun, Teamtailor şirketlerin ve adayların sevdiği hepsi bir arada işe alım yazılımınızdır. Kullanımı kolay, aday odaklı yazılımımız, otomatik tetikleyiciler, analizler, üretken yapay zeka, anonim işe alma, tamamen özelleştirilebilir işe alım ...
Freshteam
freshworks.com
Freshteam, büyüyen işletmelere yönelik akıllı İK yazılımıdır. Freshteam ile yeni işe alımları çekebilir, işe alabilir ve işe alabilir, mevcut çalışanları işten çıkarabilir, çalışan bilgilerini yönetebilir ve izin sürelerini tek bir yerden yönetebilirsiniz. Freshteam, hızlı bir şekilde özelleştirileb...
Otta
otta.com
Yalnızca tercihlerinize göre uyarlanmış eşleşmeler. Yalnızca en heyecan verici, yenilikçi ve hızlı hareket eden şirketler. Otta o işi bulmana yardım ediyor. Mükemmel eşiniz olan. Heyecan verici girişimlerdeki en iyi önerilerinizi şimdi keşfedin.
Dice
dice.com
AI Kapak Mektubu Oluşturma burada! Uygulamalarınızı geliştirin ve becerilerinizi en etkili şekilde öne çıkarın. Dice Tech Kariyer Uygulaması: Hayalinizdeki teknoloji fırsatını bulun, hızlı bir şekilde işe alın ve teknoloji kariyerinizi büyütün... üstelik hareket halindeyken!
Recruitee
recruitee.com
Recruitee, bilgisayar "hizmet olarak yazılım" (Saas) üreten veya satan bir işletmedir. Yazılım, iş başvurularını yönetmek için başvuru sahibi takip sistemi olarak işlev görür. İşveren markası için bir kariyer sitesi düzenleme sistemi, kaynak bulma (personel) için bir eklenti (diğer adıyla işe alım),...
InfoJobs
infojobs.net
Gelin ve sizin için mükemmel işi bulun. İspanya'nın önde gelen iş teklifleri portalına girin. InfoJobs, her zaman daha iyi.
Workable
workable.com
Hem şimdi hem de özellikle önümüzdeki yıllarda her şirket, tüm fonksiyon ve departmanlarda performansı ve üretkenliği artırmak için yapay zekanın gücünden yararlanmaya çalışacak. Yapay zekanın ana akım olarak benimsenmesinin yol açtığı davranıştaki bu hızlı değişim, işe alım ve İK manzarasını temeld...
CareerBuilder
careerbuilder.com
İşe alım sürecinizi kolaylaştırmanıza ve kaliteli adayları çekmenize yardımcı olacak sezgisel bir başvuru sahibi takip sistemi.
Talent.com
talent.com
Talent.com ile doğru yeteneği daha hızlı bulun. İşletmeniz için kurumsal işe alım çözümleri. Aday arama platformunuzdan daha fazlasını bekleyin. Nitelikli adayları bulmak için özelleştirilmiş stratejiler ve daha fazlası parmaklarınızın ucunda. Dijital işe alımda kampanya bazlı yaklaşımımızla işe alı...
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva, başarınıza odaklanan en iyi işe alım ve personel alımı ATS, CRM ve VMS'dir! JobDiva, işe alım uzmanlarına, özgeçmiş toplama ve başvuru takibi de dahil olmak üzere personel alma ve işe alım çözümüne ilişkin sınırsız ücretsiz eğitim sunar. JobDiva ile ücretsiz demonuzu bugün talep edin!
Crelate
crelate.com
Crelate, elde tutulan arama ajansları, yönetici arama firmaları ve profesyonel kurumsal işe alım uzmanları için özel olarak tasarlanmış, modern, hızlı, tam özellikli bir başvuru takibi, işe alım CRM ve yetenek ilişkileri yönetimi çözümüdür. Crelate, Outlook istemci entegrasyonu, e-posta izleme, esne...
Loxo
loxo.co
Loxo, 1 numaralı Yetenek İstihbarat Platformu ve işe alım yazılımında dünya lideridir. Bildiğimiz eski ATS, 5 yıl içinde var olmayacak. Loxo, işe alım yaşam döngüsünün tamamını tek bir kayıt sistemi yazılım platformu aracılığıyla yönetmek üzere tasarlandı; eski ATS'nin yerini alıyor ve bu süreçte ço...
talent.io
talent.io
yetenek.io, teknoloji yeteneklerinin sevdikleri işi bulmasının ve şirketlerin harika teknoloji ekipleri oluşturmasının en basit yoludur. Seçici platformumuz, Avrupa'da 100.000 nitelikli teknoloji profesyonelinden ve 7.000 şirketten oluşan bir topluluğa ev sahipliği yapıyor. Yerinde ve uzaktan hem ka...