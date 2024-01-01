Alternatifler - BuildShip
Appsmith
appsmith.com
Verilerle uğraşmayı, mükemmel React kütüphanesini aramayı ve her şeyi sıfırdan kodlamayı bırakın. Appsmith ile dahili araçları 10 kat daha hızlı oluşturun.
Hasura Cloud
hasura.io
Hasura, yeni ve mevcut veri kaynaklarında size anında GraphQL ve REST API'leri sunar. Hasura'yı verilerinize bağlayın ve API'leri bir dakikadan kısa sürede edinin.
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI, REST API'leri oluşturmak için kod gerektirmeyen, bulut tabanlı tek araçlardan biridir. Geliştiricilerin herhangi bir veri kaynağından anında RESTful API'ler oluşturmasına olanak tanıyarak modern mobil, web ve IoT uygulamalarının arka uç geliştirmesini ortadan kaldırır.
Syncloop
syncloop.com
Syncloop, geliştiricilerin API'leri daha hızlı ve daha kolay oluşturmasına yardımcı olan görsel bir API geliştirme platformudur. Temel modüller, cron işleri, derlemeleri tanıtma, ekip işbirliği, sarmalayıcı hizmetler ve bulut ortamları gibi çeşitli özellikleri destekler. Syncloop ayrıca paylaşılan, ...
Koxy AI
koxy-ai.web.app
Koxy AI, kodsuz ve sıfır yapılandırmalı, yapay zeka destekli sunucusuz arka uç oluşturmak için kodsuz bir platformdur. Koxy AI ile, dünyanın her yerindeki 35 bölgeden uçta hizmet verilen bulut tabanlı sunucusuz bir arka uca, sınırsız depolamaya sahip Koxy Veritabanına (JSON tabanlı), sürükle ve bıra...
Jetic
jetic.io
Jetic, geliştiricilerin ölçeklenebilir API'ler ve entegrasyonlar tasarlamasına, sunmasına ve sürdürmesine olanak tanıyan, Apache Camel'i temel alan, bulutta yerel bir API ve uygulama entegrasyon platformudur.