Alternatifler - BuildFire

nandbox

nandbox.com

nandbox uygulama oluşturucu piyasadaki TEK yerel uygulama oluşturucudur. nandbox, tek bir tıklamayla yüklenen yüzlerce özellik ile piyasadaki en gelişmiş uygulama oluşturucuyu sunmaya kendini adamıştır. Herhangi bir kodlama geçmişi olmadan Android ve iOS yerel uygulamaları oluşturun. 12.000'den fazl...