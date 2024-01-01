Alternatifler - BuildBetter.ai

Team O'clock

teamoclock.com

Team O'clock, çevik ekipler için bir toplantı kolaylaştırıcıdır; yapay zeka destekli retrospektifler, günlük toplantılar ve poker tahmin oturumlarının planlanmasıyla verimlilik, işbirliği ve hız sunar. Asenkron veya senkronize oturumlar aracılığıyla hem uzak hem de hibrit ekipler için çalışır. Sağla...