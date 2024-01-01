BuildBee

BuildBee

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Web Sitesi: buildbee.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde BuildBee çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Entegre blok kodlama ortamına, çerez kesici oluşturucu ve litofan oluşturucu gibi temel modelleme özelliklerine ve kolaylaştırılmış bir iş akışına sahip bulut tabanlı bir dilim ve kontrol yazılımı. Bozuk dosyalar için otomatik onarım aracı, büyük modelleri yazdırılabilir parçalara (otomatik oluşturulan konektörlerle) ayıran bir bölme aracı, ayrıntılı bir g-kodu görüntüleyici, canlı video kamera geri bildirimi ve iş kuyruğu gibi şık özelliklere sahiptir. Her modelin 'basılabilirliği' konusunda rehberlik sağlamak için makine öğrenimini kullanır. İş akışı çok basit ve öğrenmesi kolaydır ancak yine de ayrıntılı ayar kontrolü seçeneğine sahiptir. Çok iyi, tutarlı baskı sonuçları verir ve çoğu FFF yazıcı ve bazı SLA'larla çalışır. Filo ve grup yönetimi araçları ve tamamen uzaktan veya masaüstü bağlantı seçeneğiyle ev, eğitim veya kurumsal kullanım için mükemmeldir. Yazıcınızı bir kez kurun, ardından Android uygulamasından veya herhangi bir tarayıcıdan uzaktan çalıştırın ve izleyin.
Kategoriler:
Photography & Graphics
3D Baskı Yazılımı

Web Sitesi: buildbee.com

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