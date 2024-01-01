BugBug, QA, test uzmanları, geliştiriciler ve ürün yöneticileri için düşük kodlu bir test otomasyon çözümüdür. Web siteleri ve web uygulamaları için uçtan uca testlerin tam otomasyonunu sunar. Araç, kullanıcıların regresyon testlerini otomatikleştirmesine ve genellikle BT altyapısıyla ilişkili maliyetleri azaltmasına olanak tanır. Sezgisel kayıt arayüzü ve kolay kullanıcı arayüzü, kullanıcıların 5 dakikadan daha kısa sürede otomatik bir test oluşturmasına olanak tanır. Freemium Planı sınırsız yerel test çalıştırması ve sınırsız sayıda kullanıcı sunar. BugBug, ihtiyaç duyduğunuzda kullanmanız için gelişmiş özellikler sunar - özel JavaScript çalıştırma, özel değişkenler oluşturma, otomatik seçicileri kullanma, akıllı bekleme, akıllı tıklama ve kaydırma ve çok daha fazlası. BugBug ile tüm test sürecini hızlandırın!

Web Sitesi: bugbug.io

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