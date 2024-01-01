BugBug

BugBug

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Web Sitesi: bugbug.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde BugBug çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

BugBug, QA, test uzmanları, geliştiriciler ve ürün yöneticileri için düşük kodlu bir test otomasyon çözümüdür. Web siteleri ve web uygulamaları için uçtan uca testlerin tam otomasyonunu sunar. Araç, kullanıcıların regresyon testlerini otomatikleştirmesine ve genellikle BT altyapısıyla ilişkili maliyetleri azaltmasına olanak tanır. Sezgisel kayıt arayüzü ve kolay kullanıcı arayüzü, kullanıcıların 5 dakikadan daha kısa sürede otomatik bir test oluşturmasına olanak tanır. Freemium Planı sınırsız yerel test çalıştırması ve sınırsız sayıda kullanıcı sunar. BugBug, ihtiyaç duyduğunuzda kullanmanız için gelişmiş özellikler sunar - özel JavaScript çalıştırma, özel değişkenler oluşturma, otomatik seçicileri kullanma, akıllı bekleme, akıllı tıklama ve kaydırma ve çok daha fazlası. BugBug ile tüm test sürecini hızlandırın!
Kategoriler:
Software Development
Yazılım Test Araçları

Web Sitesi: bugbug.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, BugBug ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Postman Web

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postman.com

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

BrowserStack

BrowserStack

browserstack.com

Hotjar

Hotjar

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Qase

Qase

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userfeel.com

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Browserling

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browserling.com

TestProject

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GetWhy

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getwhy.io

UserZoom

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