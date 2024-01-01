Broadcast, toplantı yönetimine yardımcı olmak için tasarlanmış yapay zeka destekli bir araçtır. Toplantı notlarını alarak, kararları takip ederek ve takip görevlerini otomatikleştirerek süreci kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Araç, idari görevlerin azaltılmasına yardımcı olarak yöneticilerin ekiplerini daha etkili bir şekilde yönetmeye odaklanmasını sağlar. Kullanıcılar, aracı doğru toplantı özetleri ve önceki toplantılara hızla geri dönme yeteneği nedeniyle övdü. Broadcast, ürün ekipleri için tasarlanmıştır ve mevcut iş akışlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşir. Toplantılar ve ürün geliştirme araçları arasındaki boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır. Ayrıca araç, ekibinizin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış ve Sprint Planlama, 1:1'ler veya Retrolar gibi toplantı türüne dayalı en iyi uygulama rehberliğini sunar. Zamandan tasarruf etmek için Broadcast, toplantıların otomatik haftalık özetlerini gönderir. Araç, ekiple paylaşılabilen toplantı notlarını yapay zeka kullanarak özetliyor. Ek olarak, tek bir tıklamayla eylem öğelerini araçlarınızla senkronize edebilir. Yayın ayrıca, özetlerin içine yerleştirilmiş açıklanabilirlik sayesinde sonuçların nasıl elde edildiğine dair içgörüler sunarak şeffaflığa da öncelik veriyor. Kolay erişim ve inceleme olanağı sağlayarak tüm toplantılarınızı merkezileştirir. Alınan kararların geçmişiyle birlikte toplantıların transkriptlerine de erişilebilir. Veri güvenliğini sağlamak için Broadcast, özetleri korurken 90 gün sonra ham kayıtları silmeyi taahhüt eder. Kullanıcı verilerinin güvenliğine yönelik taahhüdünü doğrulayan Hizmet Organizasyonu Kontrol Tipi 2 sertifikasını 2024 yılında almayı planlıyor.

Web Sitesi: withbroadcast.com

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