Alternatifler - BrightTALK
Whova
whova.com
Şahsen, Hibrit ve Sanal Etkinlikler için Hepsi Bir Arada Etkinlik Yönetimi Yazılımı
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc., işletmelere yönelik bulut tabanlı iletişim ve işbirliği çözümleri sunan, Amerika'da halka açık bir sağlayıcıdır. RingCentral CEO'su Vlad Shmunis ve CTO Vlad Vendrow, şirketi 1999 yılında kurdu. RingCentral'ın yatırımcıları arasında Doug Leone, Sequoia Capital, David Weiden, Khosla...
Airmeet
airmeet.com
Sanal zirveler, çevrimiçi konferanslar ve karma etkinlikler için başvuracağınız platformu keşfedin. Özel bir deneyim yaşamak için tasarlandı. Ücretsiz deneyin!
Zoho Backstage
zoho.com
Etkinliklerinizi daha akıllı, daha iyi yürütün. Zoho Backstage, etkinlik organizatörlerine konferansları, buluşmaları ve ürün lansmanlarını daha verimli ve etkili bir şekilde planlama ve yürütme yetkisi veren bir etkinlik yönetimi yazılımıdır.
ON24
on24.com
ON24 Webcast Elite'i kullanarak profesyonel, veri açısından zengin ve tamamen markalı canlı ses ve video web seminerleri oluşturmak ve sunmak için en iyi Dijital Deneyim Platformu.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo dünyanın en sevilen etkinlik yazılımıdır. Platformumuz her organizatöre, pazarlamacıya, sergiciye ve katılımcıya etkinliklerin gücünü açığa çıkarma gücü verir.
Liveform
livestorm.co
Livestorm, iş amaçlı video iletişimi için basit bir yazılım sağlar. Canlı, önceden kaydedilmiş veya otomatik web seminerleri düzenleyin, kolayca çevrimiçi toplantılar oluşturun ve katılın.
BigMarker
bigmarker.com
Hedef kitlenizin seveceği web seminerleri düzenleyin. İndirme veya sorun yaşamadan kolay, özelleştirilebilir web semineri yazılımına hazırsanız evinize hoş geldiniz.
Cvent
cvent.com
Cvent, her etkinlik ve her etkinlik için hepsi bir arada etkinlik platformu sunar. Platformumuz, etkinliğin yaşam döngüsünün her aşamasının yönetimini basitleştirirken, değerinizi en üst düzeye çıkarmak için ihtiyaç duyduğunuz verileri ve öngörüleri size sunar. İster yüz yüze, ister sanal veya hibri...
Run The World
runtheworld.today
Run The World, sanal konferanslara, konuşmalara ve mutlu saatlere ev sahipliği yapmanıza yardımcı olur. Öğretmek, ağ oluşturmak ve topluluk oluşturmak için ilgi çekici çevrimiçi etkinlikler oluşturun. Ücretsiz başlayın!
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm, özelleştirilmiş çevrimiçi davetiye, misafir kaydı, mobil giriş ve dijital aktivasyon sunan deneyimsel ve etkinlik pazarlama yazılımı platformudur. Lider yazılımımız aynı zamanda pazarlamacıların kritik olay verilerini kuruluşlarının geri kalan satış ve pazarlama ölçümlerine dahil etmeler...
Eventify
eventify.io
Eventify hepsi bir arada etkinlik teknolojisi, tasarrufları en üst düzeye çıkarır, sponsorları ve katılımcıları cezbeder ve katılımcıların katılımını, ağ oluşturmayı ve memnuniyetini artırır!
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla, tek bir yerden özel kayıt formları oluşturmanıza, e-posta davetiyeleri göndermenize ve iptalleri yönetmenize olanak tanır. Etkinliğe katılanlar çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve güvenli çevrimiçi ödeme yapabilirler.
Remo
remo.co
Remo ile özgün çevrimiçi deneyimlere hayat verin. ✓ Her türden etkinlik ✓ İnteraktif içerik ✓ Sponsorluk bannerları ✓ Katılımınızı 4 kat artırın.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast, ilgi çekici dijital ve yüz yüze etkinliklerin zahmetsizce barındırılması yoluyla pazarlamayı dönüştüren, özel olarak tasarlanmış bir B2B Etkinlik Platformudur. Adobe, Microsoft, Zuora ve Mailchimp gibi şirketlerden binlerce kurumsal B2B pazarlamacısı, katılımı artırmak, büyüleyici deneyiml...
Swapcard
swapcard.com
Başınızı ağrıtmadan daha akıllı sergiler ve konferanslar yürütün Swapcard, etkinliklerinizde daha yüksek gelir elde etmek için oluşturulmuş, kullanımı kolay bir kayıt ve katılım etkinliği platformudur.
HeySummit
heysummit.com
Hedef kitlenizle etkileşime geçmek ve etkinliğe dayalı pazarlama yoluyla topluluğunuzu büyütmek için güzel sanal etkinlikler, konferanslar, kurslar ve daha fazlasını oluşturun.
Swoogo
swoogo.events
Sadeliğe, işlevselliğe ve gerçek Kendin Yap ruhuna önem veren Swoogo, insanları her yerden bir araya getirmeye yardımcı olan kullanıcı dostu bir etkinlik yönetimi platformudur. Swoogo'nun süper gücü, kayıt ve oturum planlamadan etkinlik sonrası veri raporlarına kadar her tür etkinliğin organizasyone...
RegFox
regfox.com
RegFox etkinlik kaydı daha fazlasını yapar ve daha az maliyetlidir. Etkinlik yönetimi platformumuza 50.000'den fazla etkinlik güvenmektedir. Bugün ücretsiz başlayın.
Watchity
watchity.com
Watchity, diğerlerinden öne çıkmanıza, izleyici katılımını en üst düzeye çıkarmanıza ve içerik stratejilerinizin sonuçlarını iyileştirmenize yardımcı olan mükemmel bir görsel ve etkileşimli deneyime sahip profesyonel görünümlü görsel-işitsel içerik ve çevrimiçi etkinlikler oluşturmaya yönelik en eks...
Breakroom
breakroom.net
Breakroom, dijital işbirliği ve etkileşimde bir sonraki evrimdir; tüm sanal gereksinimleriniz için oluşturulmuş tamamen özelleştirilebilir bir 3D ortamdır. Yeni iş dünyası, içinde sıkışıp kaldığınız 2 boyutlu video konferans cehennemi değil. Bağlantıyı, işbirliğini ve iletişimi güçlendiren sürükleyi...
Tikkl
tikkl.com
Dünyanın dört bir yanından, şahsen veya sanal olarak sürükleyici bir etkinlik deneyiminin keyfini çıkarın. VEYA katılımı ve geliri artıran güçlü Kendin Yap çözümümüzle kendi karşı konulamaz etkinliğinize ev sahipliği yapın. Artık yapay zekayla birlikte.
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop gerçek bir uçtan uca yerinde, sanal ve hibrit etkinlik yönetimi ve etkileşim platformudur. PheedLoop, yerel akış, sanal sergi salonları, rozet basımı, kayıt, senkronize konuşmacı/katılımcı portalları ve anında mobil uygulamalardan yerinde check-in, kat planları, otomatik anketler, yerel vi...
Balloon
balloon.app
Grup düşüncesini ortadan kaldırarak ve sesleri güçlendirerek fikirlerin ve geri bildirimlerin kilidini açan, araştırma destekli bir platform. Toplantı süresini %70 azaltın.
EventLive
eventlive.pro
EventLive, etkinlikler için hepsi bir arada canlı yayın uygulaması ve platformudur. Kullanıcıların akıllı telefonlarıyla veya profesyonel ekipmanlarıyla canlı yayına geçmesine ve konukları herhangi bir cihazdan katılmaya davet etmesine olanak tanır. Herhangi bir ülkede çalışır. İzleyici sayısında he...
Connect My Event
connectmyevent.com
Sanal ve hibrit etkinliklere ev sahipliği yapmak için tamamen özelleştirilebilir etkinlik platformu. Etkinliğiniz ne olursa olsun, hedef kitleniz ne kadar büyük veya küçük olursa olsun, onu kendi tarzınızda oluşturun ve sorunsuz bir şekilde sunun. Konferanslar, canlı performanslar, lansmanlar, ticar...
StreamCart
streamcart.com
StreamCart, Web Seminerlerini, Video Konferanslarını, Sanal Etkinlikleri, Yerinde Etkinlik Kaydını, Canlı Etkileşimi ve çok daha fazlasını yönetmenize yardımcı olan hepsi bir arada Yapay Zeka Destekli bir iletişim platformudur.
Virbela
virbela.com
Virbela, uzaktan çalışma, öğrenme ve etkinlikler için ilgi çekici sanal dünyalar inşa ediyor. Davranış psikologlarından oluşan bir ekip tarafından 2012 yılında kurulan Virbela'nın misyonu, kuruluşların ve insanların uzaktan öncelikli bir gelecekte gelişmesine yardımcı olmaktır. Virbela, son derece s...
streamGo
streamgo.events
Farklı Olmak İstiyoruz. Çevrimiçi etkinlikleri daha iyi hale getirmek için StreamGo'yu başlattık. Markalar için daha iyi ve katılımcılar için daha iyi. Uzun süredir çevrimiçi etkinlikler, sunum yapanların içeriklerini öğrenmekten çok sistemleri öğrenmeye daha fazla zaman harcaması gerektiği anlamına...
ExpoSim
exposim.io
ExpoSim, ilgi çekici etkinliklere ev sahipliği yapmanıza yardımcı olan etkileşimli özelliklere sahip yenilikçi bir sanal etkinlik platformudur. Özelleştirilebilir 3D sanal kabinler, canlı sohbet ve video ve ziyaretçi katılımına ilişkin ayrıntılı raporlarla ExpoSim, sanal fuarlara, ticari fuarlara ve...