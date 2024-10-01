Alternatifler - Brightpearl
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud şu anda finans, İK, planlama ve harcama yönetimine yönelik çözümler içermektedir. Kurumsal Yönetim Bulutu, ERP'nin kısıtlamalarının üstesinden gelir ve şirketleri Üstün Performans Gösteren Kuruluşlara dönüştürür. Daha fazla bilgi edin.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Herkese uyum sağlama ve yenilik yapma gücü veren tek akıllı iş uygulamaları portföyü olan Dynamics 365 ile nasıl daha çevik olabileceğinizi öğrenin.
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Workforce (eski adıyla QuickBooks Time, TSheets Time Tracker), çalışanlarınızın ceplerinde bulunan cihazlarla iş sahasına giriş ve çıkış yapmalarına olanak tanıyan bulut tabanlı bir zaman izleme ve planlama uygulamasıdır.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc., 1998 yılında kurulan ve merkezi San Mateo, Kaliforniya'da bulunan ve işletme finansmanını, operasyonları ve müşteri ilişkilerini yönetmek için yazılım ve hizmetler sağlayan bir Amerikan bulut bilişim şirketiydi. Yazılım ve hizmetleri, ERP, CRM, PSA ve e-ticaret modülleriyle küçük, ort...
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
Sağlam bir başlangıç yapın. QuickBooks Serbest Meslek Sahibi, kendi kendine başlayanlara ve küçük işletmelere ilerlemek için ihtiyaç duydukları özellikleri sağlar.
Deskera
deskera.com
Deskera, KOBİ'lerin daha az araçla daha hızlı ölçeklenmelerine olanak tanıyan, ödüllü bir entegre platformdur. Marketlerden üretim tesislerine kadar yüz binlerce küçük ve orta ölçekli işletme, muhasebe, envanter, bordro, satış ve pazarlama otomasyonunu yönetmek için Deskera'yı kullanıyor.
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct, dünya çapında binlerce işletmeye derin muhasebe yetenekleri sunan esnek ve ölçeklenebilir finansal platformdur. Sage Intacct, herhangi bir muhasebe departmanına veya finans ekibine genel muhasebe, borç hesapları, alacak hesapları, nakit yönetimi ve sipariş yönetimi gibi bir dizi temel ...
ECOUNT ERP
ecount.com
Ecount Inc., 1999 yılından bu yana piyasadaki en uygun fiyatlı ve özelleştirilebilir bulut tabanlı kurumsal kaynak planlama (ERP) çözümlerinden birini sunmaya devam ediyor. Ecount ERP, tamamen entegre, sağlam bir veri yönetimi sistemi sağlayarak dünya çapında 20.000'den fazla küçük ve orta ölçekli i...
BizSuite
bizsuite.com.ng
BizSuite basitlik, işlevsellik ve özelleştirmeye odaklanan bir bulut işletme yönetimi yazılımıdır. Satın almalarınız, satışlarınız, envanteriniz, finansmanınız ve maliyetleriniz üzerinde tam kontrol. Tüm günlük iş faaliyetlerinizi tek bir yerden yönetin. Her türlü işletme ve perakende satış için mük...
SAP
sap.com
SAP olarak amacımız dünyanın daha iyi çalışmasına ve insanların yaşamlarını iyileştirmesine yardımcı olmaktır. Sözümüz, müşterilerimizin ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına yardımcı olmak için yenilik yapmaktır. SAP, her müşterinin en iyi yönetilen işletme haline gelmesine yardımcı olmaya kara...
Dolibarr
dolibarr.org
Dolibarr ERP & CRM, kuruluşunuzun faaliyetlerini (kişiler, tedarikçiler, faturalar, siparişler, stoklar, gündem…) yönetmenize yardımcı olan modern bir yazılım paketidir. Küçük, orta veya büyük şirketler, vakıflar ve serbest çalışanlar için tasarlanmış bir Açık Kaynak Yazılım paketidir (JavaScript g...
Acumatica
acumatica.com
2008 yılında kurulan Acumatica, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için bulut ve tarayıcı tabanlı kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımı geliştiren bir teknoloji sağlayıcısıdır. Şirketin genel merkezi Bellevue, WA'da (Seattle metropol bölgesi) bulunmaktadır. Acumatica Cloud ERP, küçük ve ...
weclapp
weclapp.com
weclapp, küçük ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanmış, bulut tabanlı lider bir CRM ve ERP yazılımı sağlayıcısıdır. Tam entegre Sistem, tüm müşterilerinizi, projelerinizi, faturalarınızı, siparişlerinizi, makalelerinizi, biletlerinizi ve çok daha fazlasını kolayca yönetmek için kullanılabilir. w...
MYOB Australia
myob.com
İster yeni başlıyor olun ister köklü bir işletmeyi yönetiyor olun, tüm işinizi MYOB ile yönetebilirsiniz. Finans ve tedarik zincirinden çalışan ve proje yönetimine kadar tüm önemli iş akışlarınızı içeren tek bir iş yönetimi platformu olan MYOB, zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar. İşiniz ...
Extensiv
extensiv.com
Extensiv, çok kanallı gerçekleştirmenin geleceğini yaratmaya odaklanmış vizyon sahibi bir teknoloji lideridir. 1.500'den fazla bağlantılı 3PL'den oluşan rakipsiz ağımız ve entegre, bulutta yerel depo, sipariş ve envanter yönetimi platformları paketimiz aracılığıyla, modern tüccarların ve markaların,...
MRPeasy
mrpeasy.com
MRPeasy, küçük üreticilere (10-200 çalışan) yönelik bulut tabanlı, uygun fiyatlı ve kullanıcı dostu, self servis üretim planlama yazılımıdır. Yazılım, üretim planlama, CRM, satın alma, tedarik zinciri yönetimi ve envanter kontrol modüllerinden oluşan bir pakettir. Uygulama, proje yöneticilerinin ka...
Sage Intacct
intacct.com
Sage Intacct, dünya çapında binlerce işletmeye derin muhasebe yetenekleri sunan esnek ve ölçeklenebilir finansal platformdur. Sage Intacct, herhangi bir muhasebe departmanına veya finans ekibine genel muhasebe, borç hesapları, alacak hesapları, nakit yönetimi ve sipariş yönetimi gibi bir dizi temel...
ERPNext
erpnext.com
ERPNext, Hintli bir yazılım şirketi Frappe Technologies Pvt. tarafından geliştirilen ücretsiz ve açık kaynaklı bir entegre Kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımıdır. Ltd. Python tabanlı bir sunucu tarafı çerçevesi olan Frappe kullanılarak MariaDB veritabanı sistemi üzerine kurulmuştur. ERPNext, ür...
Marg ERP
margcompusoft.com
1 Milyondan fazla memnun kullanıcısı, 800'den fazla satış ve destek merkezi ile Marg ERP, GST'ye uyum sürecini kolaylaştırmada gerçek bir lider olmuştur. MARG ERP Ltd., tüm işletmelerin GST uyumlu hale gelmesi için mükemmel özelleştirilmiş envanter ve muhasebe çözümleri sağlama konusunda uzmanlığa ...
Exact
exact.com
Exact, küçük ve orta ölçekli şirketler ve onların muhasebecileri için bulut yazılımı geliştirir. Ürünler, Finans ve İK gibi alanlardaki iş süreçlerini otomatikleştirir ve toptan dağıtım, üretim, proje ve inşaat için özel ERP çözümleri sağlar. Bu, zamandan tasarruf sağlar ve içgörü sağlar. Müşteriler...
Striven
striven.com
İşiniz en iyi şekilde. Striven, gelirinizi artırmak, verimli çalışmak ve operasyonlarınızı geliştirmek için ihtiyacınız olan her şeyi içeren, hepsi bir arada bir iş yönetimi yazılımıdır. Striven eksiksiz bir yazılım çözümüdür; muhasebe, satış, projeler, yönetim ve raporlama için ihtiyaç duyduğunuz t...
Epicor
epicor.com
Epicor ERP sistemi, şirket çapında iş süreçlerini yönetmek için kullanılan modüler, sektöre özel bir yazılımdır. Epicor yazılımı muhasebe ve finans, insan kaynakları, müşteriler, tedarik zinciri, envanter, dağıtım ve üretim üretim yönetimini yönetmek için iyi çalışır. Epicor yazılımı şirket içinde v...
ERPAG
erpag.com
ERPAG, bulut tabanlı bir kurumsal kaynak planlama (ERP) çözümüdür. Otomobil, perakende, eğitim, bilgi teknolojisi ve daha fazlasını içeren çeşitli sektörlerdeki küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygundur. Birincil özellikler arasında satış yönetimi, satın alma, üretim yönetimi, muhasebe ve finan...
LOGIC ERP
logicerp.com
Bugüne kadar binlerce müşteriye entegre ERP Yazılımı, Perakende ve POS Yazılımı sağlama konusundaki uzmanlığımız, onların iş hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oldu. LOGIC tarafından geliştirilen ERP çözümleri, önümüzdeki dönemde müşterilerin ticari büyümesine yardımcı olacak esneklik ve ölçeklenebil...
Veepan ERP
veepan.com
Veepan her işletmeye yönelik Bulut tabanlı bir ERP Yazılımıdır. Kasım 2018'de Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde kuruldu. Veepan'ın Hizmetleri şunları içerir: 1) Faturalandırma Yazılımı 2) Envanter Yönetimi 3) Muhasebe 4) GST Dosyalama Desteği 5) Satışları ve Satın Almaları Yönetin 6) İşletme Giderle...
Plex Smart Manufacturing Platform
plex.com
Plex, üreticilere iş dönüşümünü desteklemek için üretim katından en üst kata kadar işlerinin her yönünü bağlama, otomatikleştirme, izleme ve analiz etme yeteneği verir. Bulutta yerleşik Plex Akıllı Üretim Platformu, insanları, sistemleri, makineleri ve tedarik zincirlerini birbirine bağlamak için ME...
MYOB New Zealand
myob.com
İster yeni başlıyor olun ister köklü bir işletmeyi yönetiyor olun, tüm işinizi MYOB ile yönetebilirsiniz. Finans ve tedarik zincirinden çalışan ve proje yönetimine kadar tüm önemli iş akışlarınızı içeren tek bir iş yönetimi platformu olan MYOB, zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar. İşiniz ...
Daftra
daftra.com
Daftra, işletmenizi veya şirketinizi çevrimiçi olarak yönetmenizi sağlayan ilk entegre ve güvenli portaldır. Daftra bulut hizmetleri, güvenli sunucularımız çeşitli ülkelerde bulunduğundan ve herhangi bir yerden veya cihazdan şirketinizin güvenli verilerine mümkün olan en hızlı şekilde erişmek için p...
ZapInventory
zapinventory.com
ZapInventory, küçük ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanmış bulut tabanlı bir envanter yönetimi yazılımıdır. Kullanıcıların envanteri, satışları, satın almaları, tedarikçileri, müşterileri ve daha fazlasını yönetmesine olanak tanır. Barkod tarama, sipariş yönetimi ve çoklu konum desteği gibi öze...