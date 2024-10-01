Alternatifler - Brightpearl

Striven

striven.com

İşiniz en iyi şekilde. Striven, gelirinizi artırmak, verimli çalışmak ve operasyonlarınızı geliştirmek için ihtiyacınız olan her şeyi içeren, hepsi bir arada bir iş yönetimi yazılımıdır. Striven eksiksiz bir yazılım çözümüdür; muhasebe, satış, projeler, yönetim ve raporlama için ihtiyaç duyduğunuz t...