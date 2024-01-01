Alternatifler - BrightHR
Zoho People
zoho.com
Daha mutlu bir iş gücü oluşturmak için tasarlandı. Siz çalışanlarınızla ilgilenirken, biz de İK süreçlerinizle ilgileniyoruz. İşe alma, işe alım ve katılım yönetiminden zaman takibi ve değerlendirmelere kadar her şeyi kapsıyoruz.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now, çalışma şeklinize uyum sağlayan tek hepsi bir arada, bulut tabanlı İK paketidir. Tek bir veritabanı üzerine inşa edilen ADP Workforce Now, İnsan Kaynakları Yönetimi, Bordro, Yan Haklar, Yetenek Yönetimi, Zaman ve İşgücü Yönetimi, Öğrenim ve Analitik ve Ofise Dönüş özelliklerini iç...
Paylocity
paylocity.com
Hepsi bir arada yazılım platformumuz İK profesyonellerine bordro, sosyal haklar, yetenek ve iş gücü yönetimi konularındaki günlük görevleri kolayca yönetmeleri için bir yol sunar. Ancak bizi farklı kılan şey, teknolojimizin müşterilerimizin başarısını gerçekten önemseyen bir kültür tarafından destek...
Keka
keka.com
İşe alma, yolculuk boyunca çeşitli karmaşık aşamaları içerdiğinden yalnızca tek adımlı bir başarı değildir. Ve doğru yeteneği bulmak, başarılı bir iş ortamı yaratmanın basamak taşıdır. Bu nedenle Keka sizi, Keka'nın Aday Takip Sistemi ile geleceğe yönelik bir işe alım deneyimi sunmanıza yardımcı ola...
Paycom
paycom.com
Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC), 25 yıldır, verilere doğrudan erişim yoluyla şeffaflığı güçlendirmek amacıyla kullanımı kolay İK ve bordro teknolojisi aracılığıyla işletmeleri ve çalışanlarının yaşamlarını basitleştiriyor. Sektörde bir ilk olan Beti® çözümü sayesinde çalışanlar artık kendi maaş bo...
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR, insan kaynakları yazılımını hizmet olarak sağlayan bir Amerikan teknoloji şirketidir. 2008 yılında Ben Peterson ve Ryan Sanders tarafından kurulan şirketin merkezi Lindon, Utah'tadır. BambooHR'nin hizmetleri arasında başvuru sahibi takip sistemi ve çalışanlara sağlanan faydalar takipçisi ...
Gusto
gusto.com
İster yeni başlıyor olun, ister hızla büyüyen işletmenizi ölçeklendiriyor olun, Gusto, ekibinizi büyütmek ve beslemek için ihtiyaç duyduğunuz ortaktır. Gusto ile bordro, sosyal haklar, işe alım, yönetim kaynakları ve daha fazlası gibi modern İK özelliklerine tek bir yerden sahip olursunuz. Gusto, ek...
Rippling
rippling.com
Rippling, işletmelere küresel olarak İK, BT ve Finans'ı yönetebilecekleri tek bir yer sağlar. Bordro, giderler, sosyal haklar ve bilgisayarlar gibi normalde bir şirkete dağılmış olan tüm işgücü sistemlerini bir araya getirir. İlk defa, çalışan yaşam döngüsünün her bölümünü tek bir sistemde yönetebil...
Darwinbox
darwinbox.com
Gartner tarafından APAC'ta en çok tercih edilen HCM platformlarından biri olarak tanınan Darwinbox, yeni nesil bulut tabanlı bir HRMS'dir. Sequoia, Lightspeed ve Endiya Partners tarafından desteklenen Darwinbox, 350'den fazla küresel kuruluşta 900.000'den fazla çalışanın İK Teknoloji deneyimine güç ...
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc., 1998 yılında kurulan ve merkezi San Mateo, Kaliforniya'da bulunan ve işletme finansmanını, operasyonları ve müşteri ilişkilerini yönetmek için yazılım ve hizmetler sağlayan bir Amerikan bulut bilişim şirketiydi. Yazılım ve hizmetleri, ERP, CRM, PSA ve e-ticaret modülleriyle küçük, ort...
HiBob
hibob.com
bob HRIS, dinamik şirketlerin çalışanlarının en iyi yönlerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olan bir insan yönetimi platformudur. İK yazılımımız benzersiz, sezgisel ve akıllıdır
Personio
personio.de
Personio, çalışanların yaşam döngüsünün her aşamasını yönetmenize olanak tanıyarak çalışanlarınızın gücünün açığa çıkmasına yardımcı olan hepsi bir arada İK yazılımıdır. Yazılımımız, çalışanları işe alma, işe alma, yönetme, geliştirme ve ödeme yapma şeklinizi kolaylaştırır. Avrupa çapında 10.000'den...
Deel
letsdeel.com
Deel, küresel ekiplere yönelik hepsi bir arada İK platformudur. Bu, her yerde, her ekip için uçtan uca İK yönetimi anlamına gelir. Tam zamanlı çalışanları veya bağımsız yüklenicileri birkaç dakika içinde uyumlu bir şekilde işe alın, işe alın ve ödeme yapın. İlk defa, tüm iş gücünüzün merkezi görünüm...
Paycor
paycor.com
Paycor, liderlere insan yönetiminin her yönünü modernleştirme yetkisi veriyor, böylece gerçekten önemli olan şeye odaklanabiliyorlar: Kazanan ekipler oluşturmak. Birleşik HCM çözümü, çalışan verilerinin tek bir yerde olmasını sağlar; böylece hiçbir zaman platform değiştirmenize, birden fazla sisteme...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) dünyanın herkes için daha iyi çalışmasını sağlar. Bulut tabanlı platformumuz ve çözümlerimiz, iş akışını sağlamanın daha akıllı, daha hızlı ve daha iyi yollarını bulabilmeleri için kuruluşların dijitalleşmesine ve birleştirilmesine yardımcı olur. Böylece çalışanlar ve müşteril...
Zimyo
zimyo.com
Zimyo, günlük İK operasyonlarını kolaylaştırıp otomatikleştirirken karmaşık İK sorunlarını çözen kapsamlı bir İK teknolojisi platformudur. Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Apollo Tyres, Capital Motion, SOHO House, Qatar Wire Products ve diğer 2.000 kuruluş gibi günümüz kuruluşlarının güvendiği Zim...
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial, zamanı, yeteneği ve belgeleri tek bir merkezi sistemde yönetmenize yardımcı olan, size zaman kazandıran, hataları ortadan kaldıran ve sizi başarıya götüren hepsi bir arada yazılımdır. Faktöriyel bulut tabanlı İK Yazılımı, Küçük ve Orta Ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için tasarlanmıştır; tü...
Remote
remote.com
Remote, dünya çapında tam zamanlı çalışanları ve sözleşmeli çalışanları yönetmek ve ödeme yapmak için hepsi bir arada çözümünüzdür. Platformumuz, çok sayıda ülkede uluslararası maaş bordrosu, sosyal haklar, vergiler, hisse senedi opsiyonları ve uyumlulukla ilgilenir. Ekibiniz nerede olursa olsun Rem...
Mekari Talenta
talenta.co
Mekari Talenta, devamı ve çalışan maaşını yönetmek için gelişmiş çevrimiçi yönetim sistemlerine yönelik güvenilir İK yazılımıyla işletmeleri destekler. Şimdi dene! Mekari Talenta kapsamlı bir sisteme sahip çevrimiçi bir İK uygulamasıdır; İK operasyonları daha etkili ve verimli hale gelir. Gelin şim...
Zenefits
zenefits.com
Zenefits, şirketlere insan kaynaklarını yönetme hizmeti olarak bulut tabanlı yazılım sunan ve özellikle sağlık sigortası kapsamına yardımcı olmaya odaklanan Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir şirkettir. Zenefits 2013 yılında kurulmuştur. Merkezi San Francisco'dadır. .
Breathe
breathehr.com
Breathe, Birleşik Krallık'taki KOBİ'lerin temel insan süreçlerini çevrimiçi ortama taşımasına yardımcı olan, zamandan tasarruf sağlayan, gönül rahatlığı sağlayan ve işletmelerin çalıştıkları her yerde çalışmasını kolaylaştıran, çok ödüllü, basit ve güvenli bir insan yazılımıdır. Breathe, 400.000'den...
Workable
workable.com
Hem şimdi hem de özellikle önümüzdeki yıllarda her şirket, tüm fonksiyon ve departmanlarda performansı ve üretkenliği artırmak için yapay zekanın gücünden yararlanmaya çalışacak. Yapay zekanın ana akım olarak benimsenmesinin yol açtığı davranıştaki bu hızlı değişim, işe alım ve İK manzarasını temeld...
Sesame
sesametime.com
Sesame HR, şirketlerin insan kaynakları departmanlarının rutin süreçlerini basitleştirip otomatize ederek dijital hale getirmelerini sağlayan yazılımdır. Sesame HR, yöneticiler, idareciler ve İK yöneticilerinin süreçlerinde zaman kazanmaları ve çabalarını çalışanlarının deneyimlerini iyileştirmeye o...
Namely
namely.com
Yani çalışanlarınızın seveceği tek İK, bordro, sosyal haklar ve yetenek yönetimi platformudur. İK yazılımından daha fazlasıdır: İhtiyaç duyduğunuz uyumluluk ve fayda danışmanlığıdır.
Workstream
workstream.us
Workstream, saatlik iş gücü için önde gelen İK, Bordro ve İşe Alma platformudur. Akıllı teknolojisi, franchise ve işletme sahiplerinin hızlı hareket edebilmesi, işçilik maliyetlerini azaltabilmesi ve operasyonları basitleştirebilmesi için İK görevlerini kolaylaştırıyor; üstelik hepsi tek bir yerde. ...
ZenHR
zenhr.com
ZenHR'de amacımız kullanıcılarımıza gönül rahatlığı sunmaktır. ZenHR sıradan bir İK yazılımı değildir; İK departmanlarının ve çalışanların Zen durumuna ulaşmalarına yardımcı olmak için yaratılmış dönüştürücü bir İK deneyimidir. İş yasaları, yabancılarla ilgili düzenlemeler, sosyal sigorta ve vergi y...
WebHR
web.hr
WebHR, şirketinizdeki en önemli varlık olan çalışanlarınız için "İşe Alma"dan "Emekliliğe" kadar her şeyi kapsayan, hepsi bir arada sosyal bir İK yazılımıdır. WebHR, İK ekibinizin İK'nızı etkili ve verimli bir şekilde yönetmeye başlamasını kolaylaştıracaktır. WebHR sadece İK için değil tüm şirket iç...
Agendrix
agendrix.com
Agendrix, her büyüklükteki işletmenin planlama süreçlerini iyileştirmesine, çalışan iletişimini kolaylaştırmasına ve zaman ve devam takibini basitleştirmesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir personel planlama ve iş gücü yönetimi yazılımıdır. Agendrix'in temel özelliklerinden bazıları şunlardır: ...
factoHR
factohr.com
İşe alımdan emekliliğe kadar her İK işlevini otomatikleştiren gelişmiş, mobil merkezli bir HCM platformu olan factoHR ile İK yönetiminizi yükseltin. Akıllı platformumuz, iş hedeflerinize daha hızlı ulaşmanıza olanak tanıyan eyleme dönüştürülebilir bilgiler sunar. Tata Steel (BSL), Mercedes Benz, Wip...
ChartHop
charthop.com
ChartHop, çalışanların ve kuruluşların gelişmesi için kuruluşlar içinde sağlıklı şeffaflık yaratma misyonundadır. Dinamik bir İnsan Operasyonları Platformu olan ChartHop, içgörüler, uyum ve eylem yoluyla kuruluşları güçlendirmek için insan verilerini birbirine bağlar ve görselleştirir. İK'ya yeni bi...