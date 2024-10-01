Alternatifler - Bridgit
Keka
keka.com
İşe alma, yolculuk boyunca çeşitli karmaşık aşamaları içerdiğinden yalnızca tek adımlı bir başarı değildir. Ve doğru yeteneği bulmak, başarılı bir iş ortamı yaratmanın basamak taşıdır. Bu nedenle Keka sizi, Keka'nın Aday Takip Sistemi ile geleceğe yönelik bir işe alım deneyimi sunmanıza yardımcı ola...
Buildertrend
buildertrend.com
Buildertrend, ev inşaatçıları, tadilatçılar ve özel müteahhitlerin güvendiği lider konut inşaatı proje yönetimi yazılımıdır. 2006'dan bu yana yüklenicilere projelerin kontrolünü ele almaları ve işletmelerine verimlilik, organizasyon ve kesintisiz iletişim getirmeleri konusunda yetki veriyoruz. İnşaa...
Rippling
rippling.com
Rippling, işletmelere küresel olarak İK, BT ve Finans'ı yönetebilecekleri tek bir yer sağlar. Bordro, giderler, sosyal haklar ve bilgisayarlar gibi normalde bir şirkete dağılmış olan tüm işgücü sistemlerini bir araya getirir. İlk defa, çalışan yaşam döngüsünün her bölümünü tek bir sistemde yönetebil...
HiBob
hibob.com
bob HRIS, dinamik şirketlerin çalışanlarının en iyi yönlerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olan bir insan yönetimi platformudur. İK yazılımımız benzersiz, sezgisel ve akıllıdır
JobNimbus
jobnimbus.com
JobNimbus, 2013'ten bu yana müteahhitleri kahraman yapan 1 numaralı hepsi bir arada çatı kaplama uygulamasıdır. Binlerce müteahhit, işlerinin her yönünü yürütmek için her gün JobNimbus'a güveniyor: pazarlama, satış, üretim, faturalandırma ve iletişim.
Procore
procore.com
Procore inşaat yazılımı, inşaat projelerinizi, kaynaklarınızı ve finansallarınızı planlamadan kapanışa kadar yönetir. Platform, projeye katkıda bulunan her kişiyi proje sahibi, genel yüklenici ve uzman yüklenici için sektöre özel olarak oluşturulmuş çözümlere bağlar. Ekipler arasında iletişim kurabi...
Houzz Pro
houzz.com
Houzz, ev tadilatı ve tasarımında lider platformdur. Houzz, milyonlarca işe alınan ev sahibi ve ev tadilatı ve tasarım profesyonelinden oluşan bir topluluğa sahiptir. Houzz Pro, ev tadilatı ve tasarım profesyonellerinin öne çıkmasını, daha fazla müşteri kazanmasını ve projelerini verimli ve karlı bi...
Contractor Foreman
contractorforeman.com
ŞİMDİ: WHOLE şirketi için m2 başına 49 $'dan başlayan Yüklenici Foreman, inşaat projelerini yönetmek için en uygun fiyatlı hepsi bir arada çözümdür. Ücretsiz Deneme + 100 günlük Garanti Tahminler, Programlar, Günlük Günlükler, Zaman Kartları (GPS ile), Çevrimiçi İmzalar, Faturalar, Gönderimler, Deği...
Fieldwire
fieldwire.com
Fieldwire, ustabaşından proje yöneticisine ve aradaki herkese kadar sahayı ofise bağlayan hepsi bir arada bir şantiye yönetim yazılımıdır. Bu, tüm ekip içinde verimli, gerçek zamanlı bilgi paylaşımına olanak tanır ve önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlar. İster sahada ister ofiste olsun, her Fieldwir...
Dashpivot
sitemate.com
Dashpivot Sistem Bulutu, yerleşik dünya şirketleri için en iyi entegre yönetim sistemidir; kağıt formları, elektronik tabloları, sözcük belgelerini, PDF'leri, statik klasörleri ve hantal uygulamaları, tüm dünyadaki yerleşik dünya şirketleri tarafından güvenilen ve sevilen, kullanıcı dostu, kodsuz bi...
JobTread
jobtread.com
İnşaat işlerinizi yönetmenin en akıllı yolu Organize olun, projelerinizi zamanında tamamlayın, karınızı artırın. JobTread, satış ve tahminden projenin tamamlanmasına kadar tüm iş süreçlerinizi yönetmenize yardımcı olan uçtan uca inşaat yönetimi yazılımıdır.
Raken
rakenapp.com
Raken nedir? Raken'in saha yönetimi yazılımı, doğru proje verilerini gerçek zamanlı olarak toplamanıza yardımcı olur. Dijital dokümantasyon ve üretim takibinden güvenlik araçlarına kadar projelerinizi geliştirmek ve maliyetleri azaltmak için ihtiyaç duyduğunuz içgörülere sahip olacaksınız. Artık kar...
ProjectManager
projectmanager.com
ProjectManager, işletmelerin iş yapma şeklini değiştiren, ödüllü bir proje yönetimi yazılım şirketidir. İş yönetimi SaaS çözümlerimiz, tüm iş yaşam döngüsü boyunca proje planlama, iş akışı yönetimi, kaynak yönetimi ve zaman takibine yönelik araçlarla dünya çapında binlerce müşteri için birinci sınıf...
ChartHop
charthop.com
ChartHop, çalışanların ve kuruluşların gelişmesi için kuruluşlar içinde sağlıklı şeffaflık yaratma misyonundadır. Dinamik bir İnsan Operasyonları Platformu olan ChartHop, içgörüler, uyum ve eylem yoluyla kuruluşları güçlendirmek için insan verilerini birbirine bağlar ve görselleştirir. İK'ya yeni bi...
Albiware
albiware.com
Tüm İşletmenizi Çalıştıracak Tek Sistem Albi'yi kullanırken özgürlüğü hissedin. Verimlilikte bir artış yaşayın, daha fazla işi tamamlayın, daha fazla puan alın
LetsBuild
letsbuild.com
LetsBuild inşaat proje yönetimi yazılımı, gerçek zamanlı görünürlük ve ihtiyacınız olan tüm kritik bilgilere erişim sağlar. İnşaat yöneticileri, saha yöneticileri ve ustabaşılar için tasarlanan bu ürün, projenizi planlamanıza, iş akışınızı yönetmenize, kaliteyi güvence altına almanıza ve her şeyi pa...
Scoop Solar
scoop.solar
Scoop, güneş enerjisi kurulumu, güneş enerjisi işletme ve bakımı, güneş enerjisi proje yönetimi ve rüzgar santrali bakımı dahil yeni enerji projelerine yönelik basit, güçlü bir iş yönetimi ve otomasyon yazılımıdır. Scoop, doğrudan mobil cihazlarında yapılandırılabilir sektördeki en iyi uygulama uygu...
Fieldly
fieldly.com
Fieldly, inşaat ve kurulum alanındaki profesyoneller için özel olarak geliştirilmiş dijital proje aracıdır. Yönetiminizi azaltıyoruz ve projeler üzerinde tam kontrol sahibi olmanıza yardımcı oluyoruz.
ManagePlaces
manageplaces.com
ManagePlaces, inşaat şirketlerine yönelik bir Proje Yönetimi platformudur. Web tabanlı platform, kolay proje ve görev yönetimi, belge yönetimi, finans yönetimi, ekip işbirliği ve performans takibini desteklemek ve mümkün kılmak için birçok özellik sunar. İnşaat sektörünün ihtiyaçlarına göre uyarlanm...
BrickControl
brickcontrol.com
İnşaat projelerini yönetmek için Bulut Bilişim yazılımı. Küçük bir reformdan büyük bina projelerine ve inşaat işlerine kadar uygundur.
TeamOhana
teamohana.com
TeamOhana, büyüyen şirketlerin personel sayısı harcamalarını takip etmesine, işe alım planları üzerinde işbirliği yapmasına ve gerçek zamanlı olarak yanma tahmini yapmasına yardımcı olan stratejik bir personel sayısı yönetimi platformudur. Günümüzde çoğu büyüyen şirket, çalışan sayısını bağlantısız ...
Outbuild
outbuild.com
İnşaat projelerini daha etkili bir şekilde planlamak ve planlamak için SaaS. Sahadaki planlama iş akışını iyileştirmek ve projeleri zamanında ve bütçeye uygun şekilde teslim etmek için Master Schedule, Lookahead ve Weekly Planlarınızı tek bir programda oluşturmanıza ve bağlamanıza olanak tanıyan tek...
Fonn
fonn.com
İnşaat ekipleri için kullanıcı dostu proje yönetimi yazılımı. İşi halledin. Fonn İnşaat ile verimliliği artırın ve hataları azaltın. Fonn İnşaat, kullanım kolaylığı yüksek, diğer proje yönetimi ve saha araçlarına göre çok daha düşük maliyetli bir saha aracıdır. Sorunların sorun haline gelmeden önce...
BuildPro
hyphensolutions.com
Hyphen Solution'ın BuildPro'su, işbirliği ve tedarik zinciri yönetimi sağlayan çevrimiçi, gerçek zamanlı bir inşaat planlama uygulamasıdır. BuildPro, inşaatçıların ve tedarikçilerinin (ticaret yapanların) malzemelerin teslimatı ve işçiliğin zamanlamasını iletişim kurmasına olanak tanır.
VisiLean
visilean.com
Ekip işbirliğini ve performansını geliştirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Last Planner® Sistemi üzerinde geliştirilen VisiLean, gerçekçi planlar tanımlamak için sahadaki ekiplerinizle işbirliği yapmanıza olanak tanır. Özel BIM entegrasyonu ve Mobil Uygulama desteğiyle size gerçek zamanlı görselleş...
Ressio Software
ressiosoftware.com
Ressio, inşaatçıların ve yüklenicilerin düzenli kalmasına ve verimli çalışmasına yardımcı olan modern, kullanıcı dostu bir inşaat yönetimi yazılımıdır. Ürün, tek bir yerden proje finansmanını takip etmeyi, görevleri yürütmeyi, belgeleri yönetmeyi ve ekibinizle, tedarikçilerinizle ve müşterilerinizle...
NextMinute
nextminute.com
NextMinute, esnafın daha iyi işler yürütmesine yönelik güvenilir bir yazılımdır. Ürünümüz kullanımı kolay iş yönetimi, zaman çizelgeleri, tahmin ve fiyat teklifi verme, faturalandırma sunar ve muhasebe sağlayıcıları Xero ve MYOB ile entegre olur. Ayrıca önde gelen inşaat tedarikçisi PlaceMakers NZ v...
Revizto
revizto.com
Revizto, Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat için işbirliği ve BIM proje koordinasyonuna odaklanan gerçek zamanlı bir sorun takip yazılımıdır. Revizto, BIM zekasını kullanır ve bunu tüm proje ekibi için anında erişilebilir ve uygulanabilir hale getirir.
eSUB
esub.com
eSUB, ticari taşeronlar için oluşturulmuş, sahada ilk proje yönetim platformudur. eSUB, sahadaki ve ofisteki kullanıcıların verileri, saha olaylarını, işçilik faaliyetlerini, malzeme maliyetlerini, zamanı ve iş gücü bilgilerini gerçek zamanlı olarak güncellenen, tamamen aranabilir bir veritabanına k...
RedTeam
redteam.com
Kaliteli projelerinizi zamanında ve güvenli bir şekilde bitirmenize yardımcı olacak bir inşaat yönetimi yazılımı mı arıyorsunuz? İşletmenizin ihtiyaç duyduğu her şey için RedTeam'i ziyaret edin.